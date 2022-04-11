快訊／高雄+29！娛樂圈再延燒13人染疫　主要集中「這會館」

記者賴文萱／高雄報導

高雄娛樂圈傳播鏈截至10日為止，已有141人染疫，而今（11）日高雄再新增29例本土個案，其中大部分仍為極樂娛樂傳播鏈延伸。高雄市長陳其邁表示， 有13例是娛樂場所延伸，主要集中在雅閣會館，屬於第二、三波傳播陸續發病狀況，但大部分都已在收斂當中。

統整今日高雄疫情，有13例為娛樂場所衍生，11例隔離期間陰轉陽，2例跟花蓮縣旅遊史餐酒館群聚有關，另1例為台北風險足跡重疊，還有2例今天早上剛確診，還在疫調中。

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▲▼高雄4/11確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，今天CDC公布高雄有32例確診，3例落差部分，主要是因為他們的生活居住主要是在新北跟雲林，所以會分列出去。今天29例當中，有13例都是娛樂場所衍伸，有新增5例主要是在雅閣會館，另外雅閣也有6例陰轉陽，代表在第二、三波傳播部分已經有陸續發病狀況，不過，金芭黎、帝堡等場所則沒增加。

陳其邁指出，高雄感染源大多數還可以溯源，但北部地區要追到感染源比較困難，主要是因為Omicron的潛伏期很短，平均是3天，且染疫之後幾乎1天就有傳染力。高雄這波感染是3/31從雅閣會館開始，現在屬於第三波傳染，有些外溢到社區，不過由於行業特別，要找消費者有一定難度，已協請警察幫忙，盡可能針對風險地區把個案釐清。

▲▼高雄4/11確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）





▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）