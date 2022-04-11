又1縣市變色！本土累計4347例「確診分布曝光」　新北破千例最多

記者曾筠淇／綜合報導

今（11）日本土新增439例個案，分布於18縣市，其中又以新北市145例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，現在共有7縣市顏色最深，今年累計均破百；此外，今天有1縣市的顏色深了一階，為59例的新竹市。

今天新增的439例本土病例，分布於基隆市36例、台北市100例、新北市145例、桃園市25例、新竹縣12例、新竹市10例、苗栗縣2例、台中市9例、彰化縣5利、雲林縣4例、嘉義縣6例、嘉義市1例、台南市6例、高雄市32例、屏東縣10例、宜蘭縣14例、花蓮縣21例、台東縣1例。

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▲今年已累計4347例本土病例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，北部疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。

深咖啡色縣市（>100人）有7：

基隆市444例

台北市589例

新北市1287例

桃園市757例

新竹縣168例

高雄市490例

花蓮縣129例

次深褐色縣市（51至99人）有4：

新竹市59例（今變色）

台南市76例

屏東縣74例

宜蘭縣80例

橘色縣市（10至50人）有7：

苗栗縣25例

台中市48例

彰化縣27例

雲林縣20例

嘉義縣33例

嘉義市13例

台東縣22例

淡橙色縣市（1至9人）有2

南投縣2例

金門縣4例

根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。此外，今年自1月1日至今已累計4347例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1287例。

4月本土病例統計（截至今日共3155例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例