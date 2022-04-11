又1縣市變色！本土累計4347例「確診分布曝光」　新北破千例最多

記者曾筠淇／綜合報導
今（11）日本土新增439例個案，分布於18縣市，其中又以新北市145例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，現在共有7縣市顏色最深，今年累計均破百；此外，今天有1縣市的顏色深了一階，為59例的新竹市。
今天新增的439例本土病例，分布於基隆市36例、台北市100例、新北市145例、桃園市25例、新竹縣12例、新竹市10例、苗栗縣2例、台中市9例、彰化縣5利、雲林縣4例、嘉義縣6例、嘉義市1例、台南市6例、高雄市32例、屏東縣10例、宜蘭縣14例、花蓮縣21例、台東縣1例。
▲今年已累計4347例本土病例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，北部疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。
深咖啡色縣市（>100人）有7：
基隆市444例
台北市589例
新北市1287例
桃園市757例
新竹縣168例
高雄市490例
花蓮縣129例
次深褐色縣市（51至99人）有4：
新竹市59例（今變色）
台南市76例
屏東縣74例
宜蘭縣80例
橘色縣市（10至50人）有7：
苗栗縣25例
台中市48例
彰化縣27例
雲林縣20例
嘉義縣33例
嘉義市13例
台東縣22例
淡橙色縣市（1至9人）有2
南投縣2例
金門縣4例
根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。此外，今年自1月1日至今已累計4347例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1287例。
4月本土病例統計（截至今日共3155例）：
►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
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