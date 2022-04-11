口罩政策何時再放寬？陳時中：再稍微等一下「這時不會特別放鬆」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

本土疫情已連續多天飆破400例，但仍有民眾期待何時口罩政策能再放寬，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今（11日）例行記者會上表示「現階段不會。」

有媒體於今天例行記者會上詢問根據目前狀況，口罩政策再放寬有可能會是什麼時候，陳時中直言「要稍微再等一下」，並表示現階段我們不會特別來放鬆，當然有些特殊情況還是可以檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現階段戴口罩政策不會放寬。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增439本土病例，另增191例境外移入，總確診數破600人創新高。指揮中心表示，今日確診個案分佈18縣市，以新北市145例最多，台北也有100例。

▲4/11新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。