輕症在宅送藥「不含口服抗病毒藥物」　指揮中心說明原因

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布居家照顧指引，確診個案居家隔離期間將由藥師送藥到府，但不包含抗病毒口服藥物。醫療應變組副組長羅一鈞表示，口服藥適應症為65歲以上長者，以及65歲以下有糖尿病、心臟病、慢性腎臟病等風險者，但這類族群大多會被分流至醫院或集檢所收治，未來若要將這兩類族群在家隔離，也會另有配套措施。

指揮中心今日邀集台灣急診醫學會、藥師公會全聯會、消防署、新北市、桃園市、高雄市政府衛生局召開「COVID-19確診病例居家照護隔離期間之就醫規劃研商會議」，針對居家照護期間就醫需求進行討論，將建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

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陳時中表示，會建置藥師送藥到宅服務，是因為慢性病有一些症狀，若被隔離的話，就可使用遠距醫療領藥。由於使用藥物與處方藥物都要評估，現在也考慮中西醫合作治療，讓想使用中醫的人也可一起使用。

國內疫情嚴峻，指揮中心昨已與輝瑞簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份將於今年第二季前到貨。陳時中表示，目前我國仍有7000多份口服藥物，另有1.6萬劑瑞德西韋，近10天確診數雖多，但也才用到136人份，應該不至於有缺藥問題。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，不是每個人染疫都需要吃口服抗病毒藥物，使用原則是參考國外適應症，保留給65歲以上長者與65歲以下糖尿病、腎臟病、懷孕、洗腎等慢性病患者優先使用，青壯年染疫演變成重症風險低，因此不在優先使用名單。除非是未來開放65歲以上長者也能在家隔離，才會另訂配套方案。

陳時中重申，遠距醫療送藥機制是給慢箋、有其他症狀需要會診醫師照顧者使用，各類疾病因被隔離無法看診，就可運用遠距醫療平台來看診，但實際願意配合送藥的藥師人數，還有待藥師公會進一步調查。