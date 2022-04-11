研究：打3劑疫苗染Omicron　症狀只持續4.4天「比感冒還短」

▲英研究顯示，Omicron確診患者若曾接種3劑疫苗，症狀平均會在5天內消失。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

倫敦國王學院一項涉及6.2萬人的研究顯示，接種3劑新冠疫苗者感染Omicron變異株後，症狀持續時間平均為4.4天；接種2劑疫苗者平均症狀期則為8.3天。外媒報導指出，普通感冒症狀大約會持續7到10天，意即已施打追加劑疫苗的Omicron患者症狀持續時間僅為感冒的一半。

英國《每日郵報》報導，倫敦國王學院的科學團隊在英國爆發Omicron疫情後，針對6.2萬名接種疫苗者進行研究，結果發現依據接種不同劑數的疫苗，在染疫後恢復時間上有顯著差異。含追加劑在內曾接種3劑疫苗者，感染Omicron後的症狀平均持續4.4天，比普通感冒症狀持續7到10天少了約一半的時間。

另外，患者若感染Delta變異株症狀也會比感染Omicron持續更久。曾接種3劑疫苗的Delta患者症狀期平均為7.7天，接種2劑者則為9.6天。澳洲墨爾本迪肯大學流行病學系主任貝妮特（Catherine Bennett）表示，研究結果顯示，接種疫苗即使不足以防止染疫，也能幫助更快從症狀中恢復，不過實際情況仍須取決於個人免疫系統，多久以前接種追加劑，以及感染到的病毒量。

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