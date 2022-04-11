花蓮吉安桐花祭登場！5景點不必登高行遠　6人成團贈伴手禮

▲桐花雪紛飛，花蓮吉安鄉桐花祭系列活動已正式開跑。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

桐花雪紛飛！花蓮吉安鄉桐花祭系列活動已正式開跑，即日起連續三週六、日，開啟六場次的「漫遊賞桐遊林趣」吉安小旅行，同時結合花蓮知名手作市集品牌「希柏市集」，讓來到吉安的旅人與在地鄉親們，在四月的周末假日，深度體驗在地豐厚的人文、自然與客家風情外，更可開啟溫馨親子樂活體驗。

吉安鄉桐花盛開之處包含楓林步道、日光步道、南華十七鄰、中園桐花步道及林務局南華工作站等，各景點位置相當友善且平易近人，不必「登高行遠」便能輕鬆欣賞到美麗油桐花，而其中以南華工作站綿延百公尺的桐花林道最受遊客喜愛。

▲南華工作站綿延百公尺的桐花林道最受遊客喜愛。

吉安鄉公所規劃以南華工作站為遊程起點，帶領鄉親騎著單車奔向田野，遊覽馬匹輔助教育與文化地景，體驗割韭菜、捋龍鬚的農田樂，更包含吉安慶修院導覽及初英自行車道悠遊騎行，多元系列的在地特色景點，帶領所有大朋友、小朋友一起「桐」遊吉安！

▲行程以南華工作站為遊程起點，帶領鄉親騎著單車奔向田野。

油桐樹是台灣早期的重要經濟作物，並為雌雄異花同株，可透過花朵飄落狀觀察，其是整朵掉落，抑或為片片花瓣各自紛飛作為雄花雌果分辨方法。游淑貞說，油桐樹已成為客家族群的代表性花卉，充分展現客家人對自然山林、自給自足的感恩之情。

▲體驗割韭菜、捋龍鬚的農田樂。

游淑貞強調，本次的遊程方案公所將嚴守防疫措施，規範參與者除喝水外，須全程配戴口罩，如有發燒、嗅覺異常等情況，公所也將協助取消報名，並採取小團制，最少6人即可成團出發，一團至多15人，以維護遊客的健康安全。

▲行程以南華工作站為遊程起點，帶領鄉親騎著單車奔向田野。

「漫遊賞桐遊林趣」活動自4月9日至24日止，報名請洽吉安鄉公所臉書粉絲專頁，或網址https://reurl.cc/Go3L6d 。全程體驗費用399元，包含鮮採農作、農村LV包一個、活動保險、全程導覽及希柏市集100元體驗券；活動期間不分平假日於南華工作站拍照打卡，並追蹤公所臉書粉絲專頁，即贈私房好禮小黑蚊防蚊液，數量有限贈完為止。