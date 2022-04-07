澳紐商會舉辦公益單車行　為公益跋涉山川534公里

▲澳紐商會公益單車行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

澳紐商會舉辦之公益單車行於3月26日從臺東市出發，公益單車行由32位澳洲、紐西蘭及其他10個國家在臺企業高階主管組成，偕同澳洲辦事處副代表莫博仁，連續5天一路行經太麻里、壽卡、墾丁、好茶、臺南曾文，全程534公里。透過親身騎車踏遍臺灣的鄉里和山林，深刻認識臺灣這塊土地上的各種文化和自然風光。

原民處表示，單車行亮點聚焦於26日於臺東家扶中心及28日於屏東縣好茶部落文化健康站的捐贈儀式，以實際行動支持孩子，不遠千里送愛心，更透過到訪了解社區面臨的挑戰與各地域文化保存上的困境，亦使公益的行動更具全面的認知。活動中也藉由族人的古調吟唱，祝福這次活動的旅程。

澳洲辦事處副代表莫博仁表示，澳洲東岸昆士蘭州與新南威爾士州於近期遇到百年來最大的水災，造成兩萬兩千多個家庭喪失家園，所以這次來到兩次因自然災害而遷村的好茶部落意義更加深刻。霧台鄉鄉民代表暨好茶村遷建推動委員會會長陳再輝也以魯凱族語代表部落長老表達感謝。

這次參加車手中多半為澳洲、紐西蘭相關工作單位之高層主管，平均年齡近50歲，為了參加有些人每天天還未亮就出門練車，騎完便準時上班，也有人利用下班和周末時間練習，每週自主鍛鍊百餘公里，只為這趟熱血的善行義舉不被身體狀況所影響，無顧忌的一聎臺灣豐富多元之面貌。

自2018年以來，澳紐商會至今已舉辦了五屆的公益單車行活動，今年騎乘的距離與路線也是歷年來最具挑戰性。32位車手今年也穿著印有臺灣魯凱族圖騰的車衣，穿越南臺灣的山林和大街小巷，深入鄰里與部落，並持續透過實際行動付出愛心。每一次的樂捐、募資或者深切的互動，都讓澳紐商會的公益單車行累積越來越多認同此活動理念的夥伴。

澳紐商會舉辦的公益單車行，連結澳洲、紐西蘭等外商企業，愛心齊發，每年提供各縣市家扶基金會以及鄉里部落愛心捐助。