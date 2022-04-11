超商發霉飯糰破案！他134字反轉道歉　網1原因力挺業者

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名網友10日在臉書「爆料公社」PO文聲稱，在超商買到發霉長毛的飯糰，掀起網友熱議；事隔一天，他今日（11日）卻反轉PO文道歉，坦言經過查證「也許是我自己搞錯了某個環節」，對於魯莽PO文造成超商困擾感到很抱歉。道歉文章公開大約1個小時，吸引超過5200名網友按讚，大家幾乎一面倒力挺超商業者硬起來維護商譽，互動踴躍到一度連打字留言都會卡住。

▲原PO指控在超商買到發霉飯糰，之後刪文道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

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原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，10日在超商買了一顆飯糰，吃了一口感覺又乾又硬，口感和往常不同，於是仔細看了看，結果差點暈倒，只見包在海苔裡面的米飯竟然嚴重發霉長毛，再檢查一下包裝，有效日期只到4月2日下午5時，也就是說，這顆飯糰已經過期8天，而家中小孩早已把其他飯糰吃下肚，讓他十分擔心。他不僅公開飯糰發霉的照片，還PO出電子發票消費明細，文章公開之後，掀起網友熱烈討論。

雖然曾經在超商工作的網友跳出來表示不可能發生這種事，因為超商有報廢SOP機制，一旦生鮮食品過期就無法刷條碼，根本無法結帳。但原PO堅稱，已經把發霉的飯糰用夾鏈袋裝好存證，發現異狀的當下也立刻向原店家求證，「店家給我的回覆是，『店長和高階主管已經在徹查此事』」，一切都有錄影存證。

▲原PO道歉。

不過，事情在網路上瘋傳一天，原PO自行將文章刪除之後，11日上午又突然PO出一篇134字的文章，並改口道歉，經過超商主管查證，以及監視器錄影佐證，都證實業者SOP控管沒有問題，也不會有過期商品陳列在架上，「也許是我自己搞錯了某個環節」，魯莽PO文造成店家困擾是他始料未及的事，希望這件事情就到此結束，「希望各位不要再浪費資源、時間關注此事，謝謝。」

這篇道歉文章同樣掀起熱議，大約1個小時就超過5200人按讚，大家幾乎一面倒力挺超商，認為業者應該硬起來維護商譽，畢竟商譽一旦受損就很難完全回復，「這個玩笑不好笑，而且真的會影響他們的商譽」、「支持」、「吉起來」、「太騙了哦」；還有網友表示，因為「戰況」太過猛烈，導致觀看留言和打字留言都卡卡的。

▼網友力挺超商業者。