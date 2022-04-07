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台灣「最冷門世界第一」是啥？網推「這比賽」：屌打第2名百條街

網友詢問台灣有什麼冷門的世界第一？「巧固球」成為許多人的答案。（示意圖，本刊資料照）

▲台灣因防疫表現，登上國際媒體版面，就有網友好奇詢問「台灣有什麼冷門的世界第一？」而引起討論。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

近年新冠疫情爆發，台灣出色的醫療體系再度被世界看見，期間經濟更逆勢成長，突顯台灣雖然只是個海島小國，競爭力卻不容小覷。就有網友好奇，在某些項目特別厲害的台灣，還有什麼冷門的世界第一嗎？沒想到卻有一項運動稱霸全球，連網友都佩服「屌打第二名100條街！」

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網友在PTT八卦板問卦，表示台灣雖小，但某些特定項目卻特別厲害，厲害到能排名世界第一，好奇除了眾所皆知的少子化之外，「台灣有什麼冷門的世界第一，是比較少人知道的嗎？」話題吸引100多則留言討論。

網友紛紛給出答案「房價快要有機會一拚了」、「房價所得比」、「近視率」、「大學密度也是」、「無法代謝酒精的基因比例世界第一」；也有不少人調侃，舉出「詐騙集團」、「欺騙世紀第一，連神明都可以騙」、「女神宅男比」、區間測速限速40」等例子自嘲「世界怎麼跟得上台灣」。

台灣巧固球實力堅強。（翻攝自中華巧固球奧會）

▲台灣巧固球實力堅強。（翻攝自中華巧固球奧會）

不過留言中被提起最多的要屬「巧固球」，網友們一致認為台灣在巧固球項目上是貨真價實的世界第一，「萬年答案：巧固球」、「合球跟巧固球，我們可是世界強權」、「冷門就巧固球啊！全世界都還要看台灣臉色」、「巧固球，而且屌打第二名100條街」、「認真回巧固球，之前印尼朋友跟我講才知道」。

「巧固球」是結合手球、排球與躲避球發展而來，是一種互不侵犯身體的運動，又稱君子球，由法文「tchouk」直接音譯命名。台灣巧固球實力堅強，多次奪下亞錦賽與世錦賽冠軍，現任國際巧固球總會（FITB）會長也是由台灣人黃進成擔任。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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