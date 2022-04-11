恐比新冠更致命！斯里蘭卡驚爆大危機　醫警告：救命藥快用完

▲斯里蘭卡爆發自1948年獨立以來最嚴重的經濟衰退。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

斯里蘭卡經濟危機引爆民怨，除了持續數周的停電以及食品、燃料嚴重短缺之外，當地多名醫師也警告，救命藥物幾乎已經快沒了，多間醫院暫停常規手術，這波危機所造成的死亡人數恐怕比新冠疫情更慘重。

衛報報導，斯里蘭卡陷入自1948年獨立以來最嚴重的經濟衰退，食品、燃料、藥品嚴重短缺，讓社會大眾感到不滿，發起大規模抗議活動要求總理拉賈帕克薩（Rajapaksa）下台。

斯里蘭卡醫學協會（SLMA）表示，境內所有醫院已無法獲取進口醫療器具及重要藥物，「我們不得不做出非常艱難的選擇，必須決定誰可以獲得治療……如果無法在幾天內恢復供應，傷亡情況將比疫情大流行還要嚴重得多」。

在首都科倫坡（Colombo），數千人冒雨站在總統辦公室外投示威抗議，商界多名領袖也呼籲拉賈帕克薩請辭。斯里蘭卡過去一個月食物價格飛漲，貨幣暴跌三分之一，目前斯里蘭卡政府正尋求國際貨幣基金組織（IMF）援助。

▼ 斯里蘭卡總理拉賈帕克薩（Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）



►斯里蘭卡財長「上任1天」火速請辭！物價狂飆又停電 瀕臨經濟崩潰

►斯里蘭卡最大經濟危機！每天停電10小時 群眾衝官邸縱火喊總統下台