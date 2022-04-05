斯里蘭卡財長「上任1天」火速請辭！物價狂飆又停電　瀕臨經濟崩潰

▲斯里蘭卡民眾要求總統下台。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

斯里蘭卡面臨1948年以來最嚴重的經濟危機，民眾不滿物價飆漲及大規模停電，發起和平示威長達數周，並於3月31日升級為暴力衝突。51歲財政部長薩布里（Ali Sabry）4日宣誓就職，隔天就向總統賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）遞出辭呈，「我在此卸下財政部長的職務，即刻生效。」

▲可倫坡民眾在加油站排隊購買燃油。（圖／路透）

CNN、《路透社》等外媒報導，斯里蘭卡因外匯危機導致貨幣貶值，食物、藥品、燃料等民生物資嚴重短缺或價格飆漲，全國消費者物價指數（CPI）幾乎翻了3倍，從去年9月的6.2%，飆升至今年2月的17.5%

此外，當局宣布實施節能政策，每天必須停電長達10小時，商家無法使用冰箱、空調及電風扇而被迫歇業，超市、藥局及加油站都出現長長排隊人龍，有些人甚至因為在酷暑中等待而死去。

▲示威群眾與軍警爆發肢體衝突。（圖／路透社）



全國示威演變成暴力衝突後，首都可倫坡（Colombo）的抗議人士包圍總統官邸，縱火、扔擲磚頭並且要求總統下台。儘管當局4月1日宣布進入緊急狀態，在部分地區實施宵禁，並且封鎖全國社交媒體平台，憤怒民眾依然持續走上街頭。

賈帕克薩深陷統治危機，除了他與總理以外，其餘26名內閣官員都已遞出辭呈，如今新任命的財政部長也火速下台。他4日發表聲明時，沒有提及分崩離析的內閣，僅呼籲各方「為了所有公民及未來世代共同努力」，「當前危機是全球發展及多項經濟因素的結果，身為亞洲主要民主國家之一，應該在民主框架內尋找解決方案。」