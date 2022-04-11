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烏克蘭戰事瀕升級！　北約被拖下水「3種劇本」曝光

▲▼ 北約（NATO）「加強前進部署（enhanced forward presence）」戰鬥營的波蘭坦克P參加3月於拉脫維亞舉行的軍演。。（圖／路透） 

▲北約（NATO）「加強前進部署（enhanced forward presence）」戰鬥營的波蘭坦克，參加3月於拉脫維亞舉行的軍演。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯發動侵烏戰爭以前，北約（NATO）已對烏展開軍援，戰爭開打後，北約的軍援更逐步加大；然而北約如今面臨的問題是，援助的程度要到哪裡，才能確保俄羅斯不會擴大攻擊範圍，北約也不至於被戰爭拖下水，目前有3種劇本可能發生。

BBC報導，目前西方已經對烏克蘭採取實際援助的項目，包括歐盟超過30國提供逾8億英鎊（約新台幣301億元），以及美國提供13億英鎊（約新台幣490億元）給烏克蘭；單兵武器、彈藥和防禦軍備及系統如反戰車飛彈，還有防空導彈系統。

北約成員國擔心若將軍援等級提高，可能會導致北約與俄羅斯公開的直接衝突，像是提供坦克、戰機等攻擊性武器載具，在一次能夠造成大量傷亡下，難以預期俄方與普丁的態度，不過這樣的擔心也無法阻止成員國、前蘇聯國家捷克，把蘇聯時期的T-72坦克運往烏克蘭。

▲▼立陶宛曾運送軍事援助物資，包含刺針飛彈。（圖／路透）

▲立陶宛運送軍事援助物資，包含刺針飛彈。（圖／路透）

北約擔心，隨著烏東戰事更加激烈，有3種可能會把北約國家拖入戰事內。

1.北約提供的武器，單次性造成俄軍大量傷亡
北約已宣布提供反艦飛彈給烏克蘭，但如果在烏南重要戰略港市敖德薩（Odessa）的烏軍，發射這批反艦飛彈擊中在黑海的俄羅斯戰艦，可能會擊沉該艘戰艦，造成俄海軍近100名水兵和數十名海陸勢兵的傷亡，在單次攻擊中造成如此大規模的人員耗損，最難預料的仍是普丁，他可能會承受輿論和國際壓力，被迫做出某種形式上的回應。

▲▼奧爾斯克號（Orsk）起火，2艘登陸艦立即開離港口。（圖／烏克蘭海軍）

▲敖德薩守軍擊中俄海軍奧爾斯克號（Orsk），另外2艘俄登陸艦趕緊開離港口。（圖／烏克蘭海軍）

2.俄羅斯在領土上直接攻擊北約車隊
北約的武器裝備透過陸路、空路，從東歐成員國如波蘭和斯洛伐克進入烏克蘭，一旦俄羅斯戰略導彈一如普丁所威脅的，直接打擊北約車隊，甚至攻擊仍在北約領土的車隊，就可能觸發北約第五條規定，「攻擊一個視同攻擊全體」的原則，讓整個北約成員國包括美國在內，必須針對俄羅斯進行軍事回應。

3.化學毒氣引發死亡
俄軍帶來的化學毒氣傷害引發死亡，北約就有義務回應。雖然烏東頓巴斯地區一間工廠爆炸，已經釋放出有毒化學氣體，但目前為止尚未傳出死亡個案，但類似情況曾在敘利亞造成大規模傷亡，一旦俄軍發動攻擊、引發毒氣、造成傷亡的條件觸發，北約就可能被拖入戰事。

雖然滿足上述條件的情況很有可能可以完全避免，但開戰至今，即便西方展現出罕見的團結態度，他們的表現也只能算得上勉強回應，而且顯然對於戰事如何收尾並沒有明確概念。

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