火箭彈血洗烏火車站增至57死！　屍躺街頭、血濺行李畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭頓涅茨克地區克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk），8日遭飛彈襲擊，涉嫌重大的俄軍否認攻擊車站。9日統計火車站死亡人數包括孩童在內，至少50人，但24小時後數字已上升至57人。火車站外頭車輛遭戰火燒毀，平民曝屍街頭，遺留下的大量行李旁，還有隨處可見的血跡和散落物。

▲火車站遭圓點-U 火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，頓涅茨克地區烏軍10日直指俄軍以飛彈轟炸克拉莫托斯克火車站，而且統計死亡人數已攀升至57人，另有109人受傷。目前傷重者已轉移至安全地區接受緊急救治，輕傷者則在簡單治療後已離開回家。部分未完全炸毀的飛彈，上面還漆有俄文變態、殘酷的玩笑，寫著「給孩子們的」。

▼死亡人數攀升至57死。（圖／達志影像／美聯社）





俄新社援引俄羅斯國防部的說法，據稱襲擊火車站的火箭彈，現在僅有烏克蘭軍方使用，俄羅斯武裝部隊當天在克拉莫托斯克沒有指定目標。

不願具名的美國官員告訴路透社，五角大廈認為俄軍在襲擊行動中，使用了SS-21聖甲蟲火箭彈，但襲擊的動機尚不清楚。SS-21是北約對蘇聯圓點-U（Tochka-U）火箭彈的一種代稱。

這位官員聲稱，「我們對俄羅斯否認的說法不買帳」。