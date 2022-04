俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　自拍變態影片和同袍分享

▲畢曲考夫變態行徑曝光,各國網友震驚痛罵。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭近50天,俄軍屢傳各種暴行,現在更爆出一名25歲的大兵竟然性侵1歲大的嬰兒,還自拍變態過程分享給同袍看,影片流出後引發憤怒。

綜合外電報導,來自俄國高加索地區斯塔夫羅波(Stavropol)的25歲俄國大兵畢曲考夫(Aleksey Bychkov),將性侵女嬰的過程完整錄下後,透過加密通訊軟體Telegram和同袍分享,他還對著鏡頭比YA,顯示毫無罪惡感。

▲畢曲考夫影片在Telegram分享。(圖/翻攝推特)

