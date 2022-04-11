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俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　自拍變態影片和同袍分享

▲▼俄羅斯士兵性侵1歲嬰兒　拍影片跟同袍分享。（圖／翻攝推特）

▲畢曲考夫變態行徑曝光，各國網友震驚痛罵。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭近50天，俄軍屢傳各種暴行，現在更爆出一名25歲的大兵竟然性侵1歲大的嬰兒，還自拍變態過程分享給同袍看，影片流出後引發憤怒。

綜合外電報導，來自俄國高加索地區斯塔夫羅波（Stavropol）的25歲俄國大兵畢曲考夫（Aleksey Bychkov），將性侵女嬰的過程完整錄下後，透過加密通訊軟體Telegram和同袍分享，他還對著鏡頭比YA，顯示毫無罪惡感。

▲▼俄羅斯士兵性侵1歲嬰兒　拍影片跟同袍分享。（圖／翻攝推特）

▲畢曲考夫影片在Telegram分享。（圖／翻攝推特）

據了解，畢曲考夫除了舔撫、性侵女嬰外，還將各種不同物體放入肛門內，再在鏡頭前吸吮上一秒才從肛門拔出的物體，目前不清楚具體拍攝時間。影片曝光後，俄媒指出畢曲考夫已遭到逮捕。

事件尤其在推特上引發譁然，網友紛紛痛罵，「畢曲考夫應該被吊起來24小時全天候痛打」、「這真的太恐怖了」、「我無法接受這種死變態」、「希望他下地獄」、「你會在地獄裡腐爛，畢曲考夫。」

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