教宗籲俄烏停火　西方研擬制裁和軍援挺烏克蘭

▲羅馬天主教教宗方濟各呼籲，俄烏應該停火。（圖／路透）

文／中央社基輔10日綜合外電報導

復活節將近，俄羅斯仍持續侵略烏克蘭。羅馬天主教教宗方濟各今天呼籲停火，烏克蘭與德國領導人討論對俄國再祭制裁的可能性，斯洛伐克則說可以出售自走榴彈砲給烏克蘭。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）今天為聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）數以萬計的聽眾進行棕枝主日（Palm Sunday）儀式後說：「放下武器！」

「且讓復活節停火開始，但不是為了之後重拾武器恢復戰鬥，而是一次透過實際協商來達成和平的停火。」

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天在推特（Twitter）表示，他透過電話與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論額外制裁俄國的可能性，以及提供烏克蘭新的國防與財務支持。

澤倫斯基辦公室另外發布聲明稱，總統跟烏克蘭官員召開電話會議期間，研擬出基輔方面針對歐洲聯盟（EU）第6輪對俄制裁的提案。

烏克蘭鄰國斯洛伐克的國防部長納德（Jaroslav Nad）今天則說，斯洛伐克可以把自家若干祖扎納（Zuzana）自走榴彈砲賣給烏克蘭。

納德說：「我能證實我們正在討論（這項出售案）。」他未提供進一步細節。

祖扎納2（Zuzana 2）榴彈砲是舊款式的現代化版本，使用的是155公厘榴砲，有效射程為40公里至50公里以上，端視彈藥形式而定。