快訊／東勢信義養護中心實習生確診Ct12.11　全院PCR禁探視14天

▲東勢信義養護中心實習生確診Ct值12.11，「全院PCR禁探視」。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診個案8例，創下新高！其中案27114為東勢區一間老人養護中心1名實習生，於4月9日確診，養護中心接獲通知立即全面清消，工作人員、實習生和住民共89人，經快篩及PCR結果皆為陰性。養護中心已暫停家屬及訪客探視，工作人員採分層照護，未來14天內，將持續快篩和PCR，密切追蹤人員健康狀況。

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▲養護中心實習生足跡曝。（圖／市府提供）



衛生局表示，案27114為東勢區信義老人養護中心實習生，打過2劑AZ、一劑莫德納，4月2日至5日回南部探親，期間曾與4月8日確診鄰居(案27116)用餐，7日出現症狀就診，8日下午接獲通知鄰居確診後，晚間自行快篩陽性，9日經PCR陽性，Ct值12.11，隔離治療中，台中市足跡包括東勢區東宮小吃、東勢宸朵美甲工作室、老先覺麻辣鍋東勢店、7-11欣東勢門市、全家便利商店東勢嶺先店、東勢區古早排骨麵店。

社會局表示，實習生平時工作內容為協助住民洗澡、餵餐、帶上下床，除了確診的實習生，另外35名工作人員、2名實習生和52位住民共89人，4月9日快篩和PCR檢測皆為陰性。養護中心已暫停家屬及訪客探視，住民於養護中心內隔離，只出不進，如出現症狀需再採檢；洗腎的住民由衛生局安排適當院所，洗腎結束再返回機構。還有1名正在住院的住民，將安排至負壓隔離病房；2名和確診者同住的實習生，安排至防疫旅館預防性隔離。

工作人員部分，為因應養護中心照護需求，除了3名部分工時的工作人員居家隔離 ，其餘32名工作人員依據指揮中心居隔提前返工規定，每日PCR或快篩，持續追蹤健康狀況，並於固定樓層上班，分層照護住民。