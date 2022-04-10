快訊／台中本土+8　墾丁台灣祭燒進台中「東勢養護中心也淪陷」

▲台中本土+8，墾丁台灣祭燒進台中。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市10日新增8例本土確診個案，其中一名為在清明連假前往墾丁參加台灣祭的20多歲男子，另外還有一名10多歲女性、為案27114，在東勢區老人養護中心實習生，衛生局宣布，該中心即日起禁探視，住民原地隔離(只出不進)，此外，已安排就醫診所醫護人員4名PCR採檢，結果尚未出爐。

今天台中8例中，案27095為墾丁旅遊群聚案；案27114、27289、27373為清明連假至外縣市接觸確診者染疫；案27372為案24998的母親；案27288、27374為幼童；另案27519常住北部未回台中，因通報時地址填台中市，故列為台中案例。

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台中市長盧秀燕今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會表示，案27095為20多歲男性，4月1日與多位友人一同至南部旅遊，參加台灣祭後，其中1名友人7日確診(案26234)，該案經外縣市匡列接觸者並就地於南部居隔，7日出現症狀，快篩陰性，因同行友人陸續確診，8日再次PCR採檢陽性確診，CT值20.97，於南部隔離治療，可傳染期間無台中市活動史及接觸者。

案27114為約10多歲女性，在東勢區老人養護中心實習生，4月2日至5日回南部探親，期間曾與4月8日確診鄰居(案27116)用餐，7日出現症狀就診，8日下午接獲通知鄰居確診後，晚間自行快篩陽性，9日經PCR陽性，CT值12.11，隔離治療中，台中市足跡包括東勢區東宮小吃、東勢宸朵美甲工作室、老先覺麻辣鍋東勢店、7-11欣東勢門市、全家便利商店東勢嶺先店、東勢區古早排骨麵店。

衛生局已針對該養護中心人員89人(35名工作人員、2名實習生及52名住民)全數完成PCR採驗，皆為陰性，該中心即日起禁探視，住民原地隔離(只出不進)，此外，已安排就醫診所醫護人員4名PCR採檢，結果尚未出爐。

盧秀燕指出，案27288為未滿5歲男童，3月31日及4月4日發燒，8日咳嗽、流鼻水，9日凌晨急診就醫採檢確診，CT值32.98，隔離治療中，已匡列密切接觸者11人安排PCR採檢及居家隔離，幼童3日曾與家人至三井outlet park台中港及清水五權夜市。

案27289為20多歲女性，已接種2劑疫苗，5日曾於北部與友人聚餐，8日出現症狀，後因接獲友人確診進行快篩陰性，9日至醫院PCR採檢確診，CT值15，隔離治療中，已匡列密切接觸者11人進行PCR採檢及居家隔離。台中市足跡包括小雅藝術台中門市、西區韓石屋、鼎峰高爾夫練習場、頂粵吉品、奧美伽24H智能健身會館台中英才店、春水堂大墩店、星巴克大英門市、日月千禧酒店。

案27372為50多歲女性，已接種2劑疫苗，為台中市案24998家人，9日出現症狀，經採檢確診，CT值14，隔離治療中，為居隔轉陽，無新增接觸者或台中市公共場域足跡。

案27373為60多歲男性，已接種3劑疫苗，4月2日與家人北上外縣市與友人聚餐，5日出現症狀，8日晚間接獲友人確診(案26676)，9日返台中後快篩陽性，經衛生局轉介至醫院採檢PCR陽性，CT值14，隔離治療中，已匡列接觸者5人安排PCR採檢及居家隔離。台中市足跡包括裕毛屋凱福登生鮮超市公益店、李海滷肉飯、銅鑼灣文記港式餐廳。

案27374為未滿10歲女童，就讀本市幼兒園，4月3日及5日均曾與家人外縣市旅遊，8日晚間出現發燒症狀並採家用快篩陰性，經家人帶至醫院快篩陽性、PCR陽性，CT值13.54，隔離治療，感染源調查中。匡列接觸者包括家人6人、女童同班同學22人及老師4人將安排PCR採檢及居家隔離，另幼兒園全園停課10天，自4月9日至4月18日停課，4月19復課。台中市足跡包括自然科學博物館石屋自然探險屋及立體劇場、史堤克先生牛排健行店。

另今日接獲通報，案27519為20多歲男性，常住北部，3月初迄今未回台中，症狀採檢確診，CT值15，因通報時地址填報台中市，故採計為台中市案例，已通知外縣市協助管理，無匡列台中市接觸者或公共足跡。

衛生局表示，國內本土新冠疫情持續升溫，今日新增2名確診者為幼童，考量幼童無接種新冠疫苗，建議家長盡量勿帶幼兒至人潮壅擠公共場所，家中符合接種疫苗資格者應儘速完成疫苗接種，平日落實勤洗手、戴口罩及環境消毒等防疫措施，全力保護幼童健康。