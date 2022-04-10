屏東天上人間群聚擴大+20！　小琉球民宿老闆「極樂一夜」確診

▲屏東縣場潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

中央流行疫情指揮中心公布今(10日)新增431例本土，其中屏東新增31例，包含2例陰轉陽個案。衛生局長施丞貴指出，今天上人間新增20例、枋寮確診與花蓮群聚相關新增4例、恆春旅遊史相關新增5例、高雄護理師母子2例。

施丞貴指出，今天上人間小吃部群聚案進一步擴大，初步了解該傳播鏈為一名高雄確診男客到店消費後引發感染風波，而小琉球一位民宿老闆(27387)5日也到天上人間消費染疫，直到9日至小琉球快篩站採檢陽性確診，轉往本島治療，縣府擔憂該案恐引爆另一波小琉球群聚，目前已緊急匡列84名接觸者隔離。目前天上人間群聚累計已29例、外縣市指標個案1例，全部送集中檢疫所，以阻斷可能傳播鏈，該小吃部也已勒令停業。

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而枋寮群聚案則衍生出國小學童群聚，該名確診學童曾到班級上課，因此目前該班全班停課，採遠距教學。

此外，值得注意的是恆春旅遊史相關，新北確診個案26234、26392曾到恆春與友人27124、27382一同旅遊，2人返回北部後發病確診，因此27124、27382同遭匡列，並在居隔期間陰轉陽；而該傳播鏈另外3名確診者27531、27532、27533則是一家人，當天也到恆春旅遊，並與26234一行人足跡出現重疊，研判因此染疫。

而育嬰假護理師則有高雄足跡，昨採檢時其Ct值35、2歲的孩子Ct值則是28.2，2人數字均偏高，研判已經感染一段時間，後續將進一步採檢，釐清感染源。