陸專家：「不清零也不躺平」行不通　允許「低度流行」有兩大問題

▲大陸多省爆發疫情 ，官方堅持「動態清零」政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省近期爆發Omicron疫情，但官方仍堅持「動態清零」，反對歐美「與病毒共存」的防疫政策。對此，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，即允許病毒「低水平流行」（低度流行），這是行不通的。

根據《澎湃新聞》報導，吳凡提到，有一種觀點提出能否在「清零」和「躺平」之間有第三條道路，即允許「低水平流行」，既不擠兌醫療資源，也不把病毒「趕盡殺絕」，這是行不通的，而且有兩大問題。

吳凡指出，第一，病毒進來後就清除不了了，長期存在，病毒變異的問題解決不了，「今天你可以對付Omicron，明天對付其他變異株還行嗎？第二是技術問題，當疫情快速進展以後，是否有足夠的措施能保證不擠兌醫療資源，長期處在可控的水平？」

▼上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡 。（圖／CFP）



吳凡進一步指出，有人問過他，他們有沒有剎車機制，假如會有一萬人感染，讓一萬人不是出現在一個星期裡，而是出現在3、4個月裡，那就不會擠兌醫療資源了，但他不認為有所謂的「剎車機制」，因為當病毒在人群中蔓延後，隨時可能失控，控制「低水平流行」實際上不具有操作性。

有些說法認為可以在醫療資源好的地方試驗「低水平流行」，但吳凡認為試不起，「退一萬步講，即使在醫療資源充足的地區試驗，做到了低水平流行，還是擋不住外溢的風險。無症狀感染者這麼多，隨時可能外溢到其他地方，醫療條件不夠完備的地方又怎麼辦？所以行不通。」

最後，吳凡強調，絕對不能「躺平」，而是要在實現「動態清零」這一目標的過程中，在不同的階段用不同的方法，走不同的路徑，把握好統籌疫情防控和社會經濟發展的平衡點，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最終實現「動態清零」的目標。