美「授權撤離」駐上海總領館人員　陸官方回嗆：美方自己的決定

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國國務院昨9日宣佈，美駐上海總領館人員及其家屬可自願以「授權撤離」方式離開中國大陸。當晚深夜，中國大陸外交部發言人趙立堅深回應稱，美方宣佈授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。中方也強烈抗議和不滿美方無端指責中國防疫政策。

趙立堅表示，美方宣佈授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。但必須指出，中方防疫政策科學有效，我們對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。

針對外國駐華外交領事人員涉疫問題，趙立堅指出，「中國有關部門和地方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利。我們對美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

根據美國駐華大使館和領事館9日公告，除了暫時關閉上海領事館，並且有人員24H值班，關閉期間停止服務公眾只協助在華美國人，並且同時宣佈授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離。

公告稱，美國國務院2022年4月8日的旅行警告，由於當地法律的任意執行以及新冠疫情相關的限制，美國公民被要求重新考慮前往中華人民共和國的旅行。此外，由於新冠疫情相關的限制，其中包括父母與孩子分離的風險，美國公民不應前往中華人民共和國的香港特別行政區、吉林省和上海市。

▲ 紐西蘭政府攜帶蓮花清瘟入境 。（圖／翻攝 紐西蘭駐華使館官網）

另外，大陸駐紐西蘭使館8日發布消息指出，紐西蘭海關自去年11月以來查獲多起中國公民攜帶「違禁」藥品入境的案例，尤其是防治新型冠狀病毒肺炎的蓮花清瘟膠囊相關案例明顯增多，因為該藥品含有紐西蘭法律明文規定的受管控藥物成分，將其列為違禁藥品。

公告呼籲，「中國公民不要攜帶相關藥品，並且按照規定申報，避免入境受阻或個人財產損失。」

但世衛組織官網近日才發佈《世界衛生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報告》，報告肯定中醫藥救治新冠肺炎的安全性和有效性。對此，大陸外交部沒有針對紐西蘭政府禁令做出回應，但趙立堅就世衛組織認可提出說明。

趙立堅說，有越來越多的國家認識到了中醫藥的價值。世衛專家評估會報告對中醫藥抗疫作用的明確肯定，正是中醫藥正在獲得越來越多國際認可的一個縮影。展望未來，中方願繼續同世界各國及世衛組織一道，發揮中醫藥等傳統醫藥的獨特優勢和作用。