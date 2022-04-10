代誌大條！屏東「天上人間」貼紅條避風頭　警大規模查核8大行業

▲里港警方10日凌晨執行臨檢勤務，天上人間並未營業 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣9日新增14例確診，其中九如鄉天上人間小吃部卡拉OK更是出現9人群聚感染，引起鄉民人心惶惶。防疫視同作戰，屏東縣政府警察局局長劉印宮表示防疫絕不能輕忽，即刻指示各分局加強特殊娛樂場所防疫查核。今(10)日凌晨時分，里港警分局即針對轄內八大休閒娛樂場所，加強查察各家業者有無主動配合防疫規定，嚴防有漏網之魚造成疫情的破口，惟天上人間並未營業。

九如鄉天上人間小吃部卡拉ok出現9人群聚感染，縣長潘孟安即刻指示該小吃部卡拉ok暫停營業並進行環境清消，各家特定娛樂場所業者及顧客更須遵守中央流行疫情指揮中心規定之「特定娛樂場所防制作為」。

里港警分局為確保防疫措施能夠落實執行，即刻動員警力，將列管之卡拉OK店、小吃部、電子遊戲場等八大行業及休閒娛樂場所，進行嚴密的防疫查核，同時並加強防疫宣導。

根據中央流行疫情指揮中心規定「特定娛樂場所防制作為」，進入特定娛樂場所之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入；所有工作人員/從業人員(含流動工作人士)均應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務；上述工作人員/從業人員(含流動工作人士)人員須每週進行一次快篩，陰性者始得提供服務。

里港警分局積極協助縣府加強防疫查核，這次勤務期間，天上人間今(10)日未營業，而轄區內其他特定娛樂場所雖亦大都未營業，但仍發現某間尚有營業之場所未能落實相關防疫規定，有1位進入場所之顧客僅施打2劑疫苗，警方即依傳染病防治法第第37條第1項第2款規定掣單舉發該場所之負責人1件，並將移請主管機關開罰3000元以上1萬5000罰鍰，警方期望透過積極且嚴密防堵，能夠有效抵擋住這波來勢洶洶的新冠肺炎疫情。

里港分局分局長鄭頴聰表示，防堵疫情人人有責，請民眾確實遵守各項防疫規定，除了戴口罩保護自身安全外，更應落實消毒及實聯制，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。