新竹縣成功國中再添1學生確診　累積8校1補教停課中

▲新竹縣傍晚再添一例國中生確診。（示意圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣衛生局今天(9日)下午再次接獲通報，新增成功國中一名學生確診(預計中央列入明天確診案號)，同時，教育局也通報學校該班級停課10天。衛生局經與中央流行疫情指揮中心討論，針對最高風險該班級師生與課後補習班師生匡列居家隔離，並立即安排PCR採檢，若出現第2例確診，則會馬上安排全校PCR採檢。

衛生局呼籲，有症狀的學生也可來電防疫專線：03-5511287，另安排就醫採檢。若有自覺風險者，也可自行至新竹縣開設的社區篩檢站採檢或自購居家快篩試劑檢測。

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新竹縣校園停課更新：

竹北市：

鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班7日預防性停課1天。相關匡列人員採檢結果全數為陰性。

十興國小2學生確診，全校停課至4月11日。全校採檢均陰性。

興隆國小1學生確診，該班停課至4月11日。4月8日全校採檢結果全數為陰性。

橡樹美語補習班2外籍教師確診，停課至4月11日。全校採檢均陰性。

竹北成功國中1學生確診，該班停課至4月19日。

新豐鄉：

新豐國小附設幼兒園幼生與確診者共餐，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。

新豐非營利幼兒園幼生因同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。

湖口鄉：

湖口高中國中部1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。



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