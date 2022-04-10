不斷更新／疫情止不住！全台15縣市203校停課　耕莘專校也傳確診

▲疫情延燒進入校園。（圖／台中市政府提供）



生活中心／台北報導

國內本土確診持續飆高，昨日來到442例。教育部公布統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至昨日（9日）下午3時止，共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、201所園校(含幼兒園29所、國小75校、國中26校、高級中等學校28校、大專校院43校)，採全校或部分班級停課(含線上教學)。

最新停課資訊包括，位於新北市新店的耕莘健康管理專科學校昨日晚間傳出有2名學生確診，緊急停課10天至4/18。另外，文化大學昨日深夜也緊急公告，因為有1名學生確診，校本部暫停實體授課至4月16日止；4月18日至23日為期中考週，照常舉行，由授課教師自行調整考試方式。。

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▲根據教育部統計，昨日本土校園單日大增58例。（圖／教育部提供）

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

◎經國管理暨健康學院：

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。7日再宣布遠距延長至17日。

◎崇右影藝科技大學：

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日。

◎南榮國中：

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

◎碇內國小：

有兩位學童因家長在職場被感染而確診，因此依規定停課，全校4/1到4/10改為線上教學，4/11恢復正常上課。

◎二信中學：

3月26日有學生確診後，全校停課至4月5日；但首批被匡列師生解隔離時有5人陰轉陽，高職部有2班持續停課。

◎海洋大學：

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日。

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）



【台北市】

◎銘傳大學（台北校區）：

2名學生確診，校方宣布即日起至4月16日調整為遠距教學。

◎幸安國小：

1名學生確診，該班至4月17日， 4月18日復課。

◎私立復興中學幼兒園：

1名學童確診，校方宣布共計10個班、300名學童4月17日前停止到校，全數改為線上教學。

◎台北科技大學：

8日晚間獲知有第2位同學確診。校方依據教育部規定，宣布8日起至13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學。

◎麗山國小：

5名學生確診，校園已於5日完成消毒，全校也停課至4月10日。

◎台北護理健康大學：

校方7日公告，因再新增2名確診，累積3名學生確診，全校課程改為遠距教學，並延長實施至13日。

◎金華國中：

1名教師確診，校方證實採取預防性停課，一共4個班級的學生、辦公室教師6日起暫停到校，改採線上教學。

◎台灣師範大學：

台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。

◎關渡國小：

至少2名學生確診，全校停課至4月11日，預計4月12日復課。

◎東吳大學：

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，所有學制課程自4/7(四)至4/16(六)止，師生停止至校實體上課，全校改採線上教學，停課不停學。

◎台北市立大學：

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。校方7日再公布因應疫情升溫，11日到17日維持遠距教學。

◎台北商業大學：

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學。校方8日公布持續實施預防性遠距教學至17日。

◎中國科技大學：

原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

◎世新大學：

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。

◎南港高工：

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

◎文化大學：

校方9日深夜公告，一名學生因身體不適就醫後確診，經決議自即日起至4月16日止，校本部暫停實體授課一週、所有課程改採遠距教學。校方已同步進行校區徹底清潔消毒，請師生不要在上述時間進入校園。另外，4月18日至23日為期中考週，照常舉行，由授課教師自行調整考試方式。

【新北市】

◎板橋區某國中：

昨天接獲通知有學生確診，8日起全校停課至11日，採取線上教學。

◎明志科技大學：

因應當前疫情嚴峻，經學校防疫會議決議，自7日起至4月17日（日）止，全校各學制課程皆調整為線上遠距授課。

◎醒吾科技大學：

2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。

◎景文科技大學：

6日上午一名學生確診，學校決定4月7日至4月11日全校實施遠距教學，4月12日恢復實體上課。

◎東南科技大學：

校方宣布，4月7日至10日，全校各學制課程採線上遠距教學方式進行。

◎台灣藝術大學：

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

◎台北大學：

有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。

◎輔仁大學：

校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。校方8日再公告，為因應近日全國各地確診個案大量暴增，實施預防性積極作為，暫停到校實體上課延長至4月17日止。

◎耕莘健康管理專科學校：

校方9日深夜公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4/18(一)，共10天。新店校區學生停止到校上課（不含實習生），並同時啟動遠距教學授課。

◎三峽區某國小、國中、高中：

一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。

◎光復國小：

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

◎中和區某國小暨幼兒園：

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

◎新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中、土城區某國小、土城區某幼兒園、永和區某國中、永和區某國小、新莊區某國小、瑞芳區某幼兒園：

各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

◎海山國小：

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）



【桃園市】

◎南勢國小：

8日傳出有學童確診，校方緊急發布停課公告，今全校學生中午放學，並自即日起停課7日，預計15日復課。

◎中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。校方8日再公告，考量近期疫情嚴峻，為避免群聚增加染疫風險，實施預防性停課—全校停止實體授課改線上教學至4月17日，各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4月17日。

◎仁和國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎新坡國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

◎私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

◎瑞豐國小（含附設幼兒園）：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎私立英格斯堡美語數學文理短期補習班：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎壽山高中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎龜山國中及光峰非營利幼兒園：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎開南大學：

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。

◎成功工商：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎經國國中及經國非營利幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。

◎私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。

◎私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

◎華美珠心算語文短期補習班：

停課10天(4/2～4/11，4/12復課)。

◎健行科技大學：

確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。

◎經國非營利幼兒園大有分班：

停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎中埔國小：

確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)，其餘師生停課7天(4/7~4/13，4/14復課)。

◎萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

◎青埔國中：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

◎私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班：

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎青園國小：

全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

◎大成國小：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

◎私立建文兒童課後照顧服務中心：

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎龍華科大：

全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課）

註：因適逢假日故延長為11天

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）



【新竹市】

◎關東國小：

有一名學童確診，學校停課至4/10。

◎新科國中：

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

◎康橋小學：

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

◎十興國小：

有2名學童確診，全校停課10天至4月11日。

◎橡樹補習班：

有2名外籍教師確診，停課10天到4月11日。

◎興隆國小：

有1名學生確診，這名學生所就讀班級從4月2日至4月11日停課共10天，其餘班級8日預防性停課1天。

◎仰德高中：

有3名學生確診，全校即日起停課至4月11日。

◎成功國中：



新竹縣衛生局9日下午獲報，成功國中一名學生確診(預計中央列入10日確診案號)，教育局通報學校該班級停課10天。

【苗栗縣】

◎某國小：

苗栗縣政府7日晚間公布，某國小三年級男童因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。

【台中市】

◎新社高中：

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

◎新社國小、新社幼兒園：

新社高中確診2名學生尚有3名弟妹，分別就讀於新社國小及新社幼兒園，雖目前3名學(幼)童PCR檢測結果為陰性，為求慎重，市府已要求兩校8日進行預防性停課1天，後續視情形恢復上課。

◎逢甲大學：

1名學生確診，確診學生所屬系所6日起至9日採線上教學。

【雲林縣】

◎維多利亞雙語中小學：

預防性停課10天至4月17日。

◎揚子中學：

預防性停課10天至4月17日。

【嘉義市】

◎嘉北國小：

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

◎嘉義高中：

1名教師9日上午確診，尚未公布案號。校方表示，全校預防性停課至13日。

【台南市】

◎成功大學：

校方8日宣布，因應確診者到本校圖書館，期間與確診者足跡重疊之人數眾多，為有效阻止傳播鏈並滿足學習不中斷之需求，實施課程全面線上教學。另請教職員工生盡量避免跨縣市移動及參加大型活動。實施期間自4月8日中午 12：00 起至4月17日。

◎長榮大學：

校方8日公告，已有3位學生確診，故該校延長遠距線上教學至111年4月17日（日）止。

◎開元小學：



台南市北區開元小學1名學生確診，該班級停課 10 日「停課日期為 4/09(六)～4/18(一)，復課日4/19(二)」。自即日起校園禁止對外開放，學校將於 4/9(六)15:00 進行全校性校園環境清消。

◎大橋小學：

衛生單位通知該校有2名以上學生確診，全校4/9起停課10天，4/19復課。而因應停課關係，第一次定期紙筆評量延後至4/26、4/27測驗。

◎永康小學：

經衛生局通知，有1名學生確診，全校4/9、4/10停課並校園清消，確診學生班級從4/9至4/18停課，4/19恢復上課。

◎安南國中：

衛生單位9日通報，有1名學生確診，該班級停課10天，全校停課2天並進行校園清消。

【高雄市】

◎青山國小：

校方公告因應疫情之故，自4/6~11預防性停課，4/12復課。

◎高雄科技大學：

高科大6日公佈預防性措施，4月10日前全校採取線上學習模式，並同步啟動分流辦公。

◎高師大附小：

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

【屏東縣】

◎美和科技大學：

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

◎屏東大學：

該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。

◎大仁科技大學：

即日起全校採取遠距教學至10日。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

◎凱旋國小：

外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

◎新生國小：

新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

◎員山國小：

2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。

◎光復國小：

2名學生確診，全校停課10天，11日復課。

◎中山國小：

累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。

◎羅東國中：

2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。

◎黎明國小：

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

◎宜蘭高中：

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

【花蓮縣】

◎東華大學：

校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

◎慈濟大學：

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日。

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）



【台東縣】

◎永安國小：

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

◎台東大學：

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。