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烏俄第3度換俘　12烏克蘭軍人14平民獲釋

▲▼俄烏第三次換俘。（圖／翻攝推特「IBERIVNWOLF」）

▲俄烏第三次換俘。（圖／翻攝推特「IBERIVNWOLF」）

文／中央社基輔9日綜合外電報導

烏克蘭當局今天表示，它今天與俄羅斯第3度交換俘虜，12名烏克蘭軍人及14名平民獲釋歸返。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透過Telegram表示：「奉總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）命令，今天進行第3次交換俘虜，12名我方軍人獲釋歸返，包括一名女性軍官。」

韋列舒克又說，包括9名女子在內的14名平民也正踏上歸途。但她沒有交代有多少俄羅斯人獲釋。

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