軍援大禮包來了！　 英國「解禁敏感裝備」提供烏克蘭

▲英國將軍援烏克蘭更多如NLAW反坦克飛彈等殺傷性武器。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

英國最新一波提供給烏克蘭價值1億英鎊(約新台幣37億)的軍援,內容包含800枚NLAW反坦克飛彈、「標槍」防空飛彈、「星光」(Starstreak)可攜式防空飛彈等等,另外被列為敏感裝備的「獒犬」(MASTIFF)防護裝甲車,也解禁提供給烏克蘭。

根據基輔獨立報(The Kyiv Independent)報導,英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)8 日證實,英國將向烏克蘭提供獒犬裝甲車,數量尚無法確認,英國部隊將前往烏克蘭的鄰國提供訓練。

NEW: The UK will provide more military aid to Ukraine.



This package amounts to £100 million, and will help Ukraine defend itself from Russia's barbaric attacks. #StandWithUkraine pic.twitter.com/OMXU1zXsDM