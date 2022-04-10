軍援大禮包來了！　 英國「解禁敏感裝備」提供烏克蘭

▲英國將軍援烏克蘭更多如NLAW反坦克飛彈等殺傷性武器。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
英國最新一波提供給烏克蘭價值1億英鎊（約新台幣37億）的軍援，內容包含800枚NLAW反坦克飛彈、「標槍」防空飛彈、「星光」（Starstreak）可攜式防空飛彈等等，另外被列為敏感裝備的「獒犬」（MASTIFF）防護裝甲車，也解禁提供給烏克蘭。
根據基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）8 日證實，英國將向烏克蘭提供獒犬裝甲車，數量尚無法確認，英國部隊將前往烏克蘭的鄰國提供訓練。
NEW: The UK will provide more military aid to Ukraine.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 8, 2022
This package amounts to £100 million, and will help Ukraine defend itself from Russia's barbaric attacks. #StandWithUkraine pic.twitter.com/OMXU1zXsDM
另外，英國還將提供給烏克蘭更多頭盔、防彈衣、夜視鏡等非殺傷性軍備。
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