▲英國首相強生突襲訪問基輔,與澤倫斯基會談。(圖/翻攝自twitter/Embassy of Ukraine to the UK)

記者林彥臣/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)9日突襲式訪問烏克蘭首都基輔,並且由英國駐烏克蘭大使館,釋出與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會談的照片。

Surprise pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

