火箭彈血洗「烏克蘭火車站」50死　美國認為：俄軍就是兇手

▲美國認為襲擊火車站的圓點-U （Tochka-U）火箭彈，就是俄軍發射的。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭東部的克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk）8日遭火箭彈襲擊，至少50人死亡，俄軍否認攻擊車站。但是美國一名高級國防官員表示，美國認為，是俄軍發射火箭彈攻擊火車站。

根據《路透社》報導，這位不願透露姓名的美國國防官員說，五角大廈認為俄軍在襲擊行動中，使用了SS-21聖甲蟲火箭彈，但襲擊的動機尚不清楚。SS-21是北約對蘇聯圓點-U（Tochka-U）火箭彈的一種代稱。

這位官員聲稱，「我們對俄羅斯否認的說法不買帳」。

▲俄軍否認襲擊火車站，但美國對此不買帳。（圖／達志影像／美聯社）



俄新社援引俄羅斯國防部的說法，據稱襲擊火車站的火箭彈，現在僅有烏克蘭軍方使用，俄羅斯武裝部隊當天在克拉莫托斯克沒有指定目標。

最近幾周在社群媒體上發布的影片，似乎顯示俄軍在烏克蘭境內或附近，運送圓點-U的發射器，但《路透社》無法獨立證實這些影片的真實性。

這位美國國防官員表示，俄羅斯在烏克蘭的戰鬥力持續下降，目前處於入侵前80%~85%之間的水準。

美國估計，俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭之前，在烏克蘭周圍集結了超過150,000名士兵。

這位官員說，美國現在掌握的跡象表明，莫斯科已經開始動員一些預備役人員，並且可能正在尋求招募60,000多名人員。

但這位官員還說，五角大廈認為，莫斯科尚未解決自入侵開始以來，阻礙其行動的後勤問題。

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