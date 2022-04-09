下週變天剩15度！估這天「馬勒卡轉中颱＋2號颱梅姬生成」

▲海上正有兩大熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣溫暖，穩定的好天氣會持續一陣子，不過下週三又會有鋒面南下，週四東北季風增強，氣溫將大幅下降，低溫只剩15度左右。另外今年第一號颱風馬勒卡持續西行，預計下週一有機會增強為中颱，且當日熱帶性低氣壓TD03也可能會增強為今年第二號颱風梅姬。

臉書粉專天氣風險表示，今日各地白天高溫都可以來到27-30度，而夜間低溫各地都在19-21度之間，日夜溫差大，要多加留意。明日天氣依然穩定，中午高溫會比週六再上升1-2度，各地普遍高溫都在30-31度左右，日夜溫差大的情況更加明顯。

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在下週一上半天可能有一波水氣接近西半部，可能讓西半部雲量增多，偶有短暫雨發生，但來得快走得也快，下半天各地天氣又會再好轉。

下波明顯變天的時間點在下週三，屆時鋒面南下，各地轉陣雨，下週四之後受東北風與北方冷空氣影響，氣溫又會大幅下降，北部東北部低溫可能只剩15度左右，其他地區氣溫也會略降2-3度，但影響較小。

▲颱風馬勒卡（右）及熱帶性低氣壓TD03路徑圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，馬勒卡目前緩慢西行，行經路徑的海溫、大氣條件都有利於發展，預計下週一有機會增強為中度颱風，增強後北轉份量也會慢慢增加，將往北移動沿著東北方向走，往日本南方移動，對台灣沒有影響。

而今日台灣南方海域又生成另一顆熱帶性低氣壓TD03，熱低所處環境也不錯，不過導引氣流不明顯，目前近乎滯留、非常緩慢地往東移動，且因為距離馬勒卡很近，水氣方面又是馬勒卡更強，因此熱低的水氣可能被捲入馬勒卡中，接著消散。

趙竑表示，熱帶低壓在完全被馬勒卡「吃掉」前都還是有發展機會，看起來維持熱低機率比較高，但也不排除增強為颱風「梅姬」的可能性，最有可能成颱的時間點落在下週一。