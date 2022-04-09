撞擊畫面曝！休旅疑右側超車慘了　撞違停賓士180度翻肚躺地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子9日上午駕駛休旅車從桃園市新屋區往永安漁港方向，行經三民路口附近時，突然失控撞上路旁違停賓士轎車後180度翻覆，休旅車四輪朝天橫躺路當中，瞬間發生巨大聲響嚇壞路人，楊梅警方到場處理時，張姓男子所幸僅擦挫傷，但休旅車有多處毀損，經警酒測後酒測值則為零，至於肇事原因仍待警方進一步釐清。

▲桃園市張姓男子9日上午駕駛休旅車往新屋區永安漁港方向行駛，行經三民路附近時疑似超車不慎撞上違停車輛翻覆瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子9日上午駕駛休旅車行經三民路附近時失控撞上違停車輛翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，今日上午10時47分許，24歲的張姓男子駕駛休旅車沿新屋區三民路往永安漁港方向行駛，行經三民路、中華路口處時，疑似要超車不慎擦撞違規停放路邊賓士轎車後翻覆，整輛休旅車四輪朝天，後方來車與路人都被嚇了一大跳。

▲桃園市張姓男子9日上午駕駛休旅車行經三民路附近時失控撞上違停車輛翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局楊梅交通分隊員警趕往處理時，張姓駕駛已從休旅車內爬出，所幸意識還算清楚，但身上有多處輕微擦挫傷，員警進行酒測後酒測值為零，休旅車也有多處毀損，至於肇事原因仍待調查釐清。

楊梅警方呼籲，違規停車除妨礙人車通行外，若釀成事故發生，導致有受傷或死亡發生，違停車輛需負擔過失致傷或致死責任，另還涉及民事賠償等問題，籲請車輛駕駛不要違規停車，以免發生不幸意外。

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