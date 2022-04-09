「留學女兒將遇大劫」老闆娘誆找高僧念經　洗碗婦被慘騙555萬

▲高雄一名婦人遭自稱乩身的老闆娘騙走555萬 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／綜合報導

高雄一名蔡姓婦人在小吃店工作後，余姓老闆娘聲稱自己是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，告知蔡婦赴美求學的女兒「將遭受重大劫難殞命」，要做「延壽命法會」才能解厄，蔡婦竟匯款555萬元給余希望替女兒消災，法院審理後將她依詐欺罪判刑1年6月。

判決指出，蔡女2015年6月間前往余女的小吃店工作，發現店址二樓設有神壇，好奇詢問，老闆娘自稱是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，蔡女因而相信對方擁有超自然的能力，之後也曾一同出資為家人舉辦祈福法會。

隔年8月，余女向蔡婦表示，瑤池金母娘娘附身自己後，告知蔡婦女兒大限已到，赴美求學恐遇大難，需要點母燈及在大廟舉辦108位高僧誦經之「延壽命法會」來延壽，且須連續5個月每日點香燭及誦經，結束前不得告知旁人，否則陰間使者知道後，女兒會有生命危險。

信以為真的蔡婦，自2016年7月6日至11月16日間陸續匯款358萬1510元至余女江姓同居人之帳戶，1年後女兒返國，發現母親申請鉅額貸款且多次匯款，驚覺有異，才揭穿這起案件。

對於詐欺指控，余女辯稱，自己的確接獲瑤池金母娘娘指示，又說法會之「108位高僧」並非實際上有108位高僧，指無窮盡、連續誦經之意。

橋頭地院認為，余女未如實舉行法會，依詐欺取財罪一審判處1年6月有期徒刑，江姓同居人判9月。兩人提上訴，二審余女維持原判，江男則因沒有其他相關事證足以證明有詐欺犯意聯絡或行為分擔，改判無罪。

民事部分，由於蔡婦共匯555萬元給余女，要求返還，余女表示其中358萬餘元用於「延壽命法會」，196萬餘元則是替其家屬點燈，蔡婦亦未提出具體事證請求返還，橋頭地院以逾侵權行為損害賠償請求權2年之消滅時效，駁回蔡女之訴。