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高雄鳳山驚現2米深大洞　天坑形成原因曝...下午恢復通行

▲▼高雄鳳山路面出現天坑。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄鳳山路面出現天坑。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區文化路跟文昌路口前，今（9）日上午突然出現一個面積約2X2平方公尺，深度約2米的小型天坑，當場嚇壞用路人，不過仍有民眾從旁邊騎腳踏車經過，讓人看了心驚膽戰。警、消第一時間獲報後，在周遭圍起封鎖線，避免民眾誤入發生意外，市府等相關單位初步調查後，發現是路面下的汙水管線破損造成路面下陷，預計今天下午進行修復，盡快恢復道路正常通行。

▲▼高雄鳳山路面出現天坑。（圖／記者吳世龍攝）

▲坑洞約有2X2公尺大。（圖／記者吳世龍攝）

水利署相關人員獲報後也緊急到場了解狀況後指出，初步來看，就是先將路面填補起來，至於地下相關管線經勘驗後，修復的急迫性較低，現階段最重要的就是先將路面穩定，讓人車可以通過後，再來處理下水道；至於地下管線，由於管線位在地下約5米深左右的位置，要把管線完成修復需要一段時間，因此還是先讓路面穩定為優先。

▲▼高雄鳳山路面出現天坑。（圖／記者吳世龍攝）

▲天坑周圍已拉起封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

鳳山區國民黨市議員李雅靜也到場關心，她指出，初步了解是早期2010年前的污水下水道管路疑似阻塞，污水無法排除，造成掏空路基，導致路面破洞。她已有要求相關單位必須要用CCTV做檢測，因為先前該處也曾發生掏空下陷的情形，現階段只能做到該修補的就先修補，礙於有關單位經費人力都不足，只能先要求他們逐步去檢測，以維護市民的安全。

市府水利局人員表示，經會勘確認是汙水管線破損無誤，今天下午會先修復破損路面，讓道路恢復正常通行。

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