4年一科「上香山迎媽祖」　湄洲晉香聖駕回鑾遶境盛大登場

▲台南安平開台天后宮9日辦理4年一科「上香山迎媽祖」湄洲晉香聖駕回鑾遶境，女轎班將4尊媽祖神轎分別抬出廟外，往漁光島的方向出發，而其他40餘頂交陪境神轎也分別從各處往漁光島集結。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮4年一科的「上香山迎媽祖」湄洲晉香聖駕回鑾遶境大典，9日清晨在安平漁光島舉行，儀式後與天后宮的交陪廟宇總共有40多頂神轎，在安平區內連續2天進行遶境，9日晚上並邀明華園總團歌仔戲在林默娘公園演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮的「迎媽祖上香山」是安平區第一個核定登錄的市定民俗活動。「上香山迎媽祖」是將媽祖迎送至大陸湄洲去省親，探望其雙親及回祖廟探望，此儀式，最主要弘揚孝道、身體力行孝順父母。今年的亮點是恢復古禮，邀請「神童」坐轎，廟方的4尊媽祖神轎上，各轎前分別坐上男童扮的順風耳、千里眼，轎後坐上女童扮的宮娥。

9日清晨5時許，天后宮由廟方主委盧友禮、市議員盧崑福等人恭迎廟內4尊媽祖登上神轎，分扮成順風耳、千里眼與宮娥的共16位「神童」也分別坐上神轎，而後由女生組成的女轎班，將4尊媽祖神轎分別抬出廟外，往漁光島的方向出發，而其他40餘頂交陪境神轎也分別從各處往漁光島集結。

抵達漁光島後，台南市民政局長姜淋煌、安平區區長蕭泰華、市警第四分局分局長王子雄、市議員盧崑福、李啟維、呂維胤秘書、市議員參選人林依婷等人陪同盧友禮主委「上香山迎媽祖」的儀式。

儀式開始，先由94歲、安平開台天后宮誦經團長陳鄭淑垣等女性長者，取下由皇帝御賜給媽祖的金鳳釵；盧友禮指出，若戴著金鳳釵拜見父母，反而父母要向媽祖下跪，所以才會先拔下金鳳釵，這也具弘揚孝道之意，待媽祖回鑾後，再重新為媽祖插上鳳釵。

接著舉行過香窟等儀式，將媽祖恭送回大陸湄洲省親；主持的道長王浤儒表示，媽祖是否回來，要看雲彩及海浪的變化，並再由主委擲筊為聖杯，表示媽祖已回來。接著由民政局長姜淋煌、主委盧友禮、市議員盧崑福等人燃放三炮後啟行遶境，9日進行安平五期重劃區、10日進行舊部落等遶境活動，各神轎9日晚上在林默娘公園停車場過夜，廟方並邀請明華園總團由孫翠鳳主演的歌仔戲給各神明觀賞，也開放給民眾入場觀看。