大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

▲大甲媽起駕，彰縣府廣場外被搭滿帳篷及機車、還有沐浴車前也排滿人潮。（圖／記者唐詠絮攝）



記者唐詠絮、游瓊華／彰化報導

大甲媽祖遶境今（9）日經由大肚溪進入彰化，疫情嚴峻加上廟方呼籲隨行信徒要打滿三劑，人潮不若以往，大甲媽比往年提早一小時，約下午1點進入彰化。彰化縣上午7點過後開放廣場及中庭給香客休息，但須符合防疫規定，打3劑疫苗才可進入，中庭54床位被秒殺登記一空！

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▲彰縣府開放中庭供香客休息「54床位秒殺」。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



為了嚴守防疫，縣府中庭用紅框畫設安全距離，僅設54個床位，馬上就被排隊的香客登記完畢。而廣場外滿是香客搭的帳篷及機車、連沐浴車前也排滿人潮，不過據一名來自台北已隨香16年的香客說，今年遶境人潮不如往年，減少有3成以上。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今年人潮雖然少，但大家都很遵守防疫，讓人感動。對於昨日巨型天燈施放後不到兩分鐘就掉落民宅還燒毀，對此鄭銘坤笑回，天燈本來就是放到最後會燒起來，這沒什麼大不了。

▲大家都謹守防疫規定，口罩戴緊。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

不畏疫情嚴峻，8日晚間在上萬信徒跪拜下，2022大甲媽遶境起駕。為了防疫，廟方要求信徒都必須打3劑疫苗並換3OK卡才能入廟，人潮跟以往相比也明顯減少。值得一提的是，媽祖鑾轎繼2020年只花了156秒出廟埕，今年再創史上最速紀錄，僅花約120秒就走出廟埕。