確診者「中3風險因子」死亡率高！急診醫嘆：連鎖反應致醫療崩潰

▲長者沒打疫苗、本身若患有慢性疾病，屬染疫後中重症高危險族群。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（9）日新增442例本土確診，再創今年新高，另增5人中重症、1人死亡，為90多歲婦人，從未接種疫苗，於4/2發病、4日確診、7日即病逝。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學以今日新增死亡個案看出，即使Omicron重症率較低，但若染疫者符合「3大風險因子」，仍會造就較高死亡率。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案有高血壓、巴金森氏症慢性病史，4/2發病、4/4確診，住院時發現有氧氣低的狀況，血氧濃度低於94%，先使用氧氣鼻管，後升級到氧氣面罩，後發現合併細菌性肺炎及敗血性休克，有使用瑞德西韋，仍於4/7不幸過世。

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另外4例中重症患者都屬於「中度」個案，有1人有高血壓病史、2人有心血管病史、1人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療中。





▲指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》哀悼「短短5天的時間奪走一條人命」。他以今日新增的死亡個案分析，即使是重症率較低的Omicron變異株，只要染疫者符合1.「年紀大於70多歲」（個案90多歲）；2.慢性病（個案患有高血壓、巴金森氏症）；3.沒有接種疫苗，仍會造就較高的死亡率。

謝宗學說，目前台灣已進入減災階段，觀察重點不再是「確診絕對數字」，而是重症率、死亡率及醫療量能的調配，但因台灣長者疫苗覆蓋率不足，一旦疫情擴散速度過快，沒打疫苗的長者族群的重症和死亡率將明顯增加。

新加坡拒付不打疫苗族群染疫的醫療費用，但謝宗學認為，台灣民情和政治環境，「這樣強力威嚇的政策不可能執行」，因此只能勸說和鼓勵長者踴躍接種。若覆蓋率仍不夠高，將對醫療體系造成沉重負擔，甚至排擠其他重症患者，「連鎖反應下導致醫療崩潰。」