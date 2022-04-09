　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診者「中3風險因子」死亡率高！急診醫嘆：連鎖反應致醫療崩潰

▲▼ 病人,生病,點滴,住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲長者沒打疫苗、本身若患有慢性疾病，屬染疫後中重症高危險族群。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（9）日新增442例本土確診，再創今年新高，另增5人中重症、1人死亡，為90多歲婦人，從未接種疫苗，於4/2發病、4日確診、7日即病逝。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學以今日新增死亡個案看出，即使Omicron重症率較低，但若染疫者符合「3大風險因子」，仍會造就較高死亡率。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案有高血壓、巴金森氏症慢性病史，4/2發病、4/4確診，住院時發現有氧氣低的狀況，血氧濃度低於94%，先使用氧氣鼻管，後升級到氧氣面罩，後發現合併細菌性肺炎及敗血性休克，有使用瑞德西韋，仍於4/7不幸過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外4例中重症患者都屬於「中度」個案，有1人有高血壓病史、2人有心血管病史、1人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療中。

▲▼指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》哀悼「短短5天的時間奪走一條人命」。他以今日新增的死亡個案分析，即使是重症率較低的Omicron變異株，只要染疫者符合1.「年紀大於70多歲」（個案90多歲）；2.慢性病（個案患有高血壓、巴金森氏症）；3.沒有接種疫苗，仍會造就較高的死亡率。

謝宗學說，目前台灣已進入減災階段，觀察重點不再是「確診絕對數字」，而是重症率、死亡率及醫療量能的調配，但因台灣長者疫苗覆蓋率不足，一旦疫情擴散速度過快，沒打疫苗的長者族群的重症和死亡率將明顯增加。

新加坡拒付不打疫苗族群染疫的醫療費用，但謝宗學認為，台灣民情和政治環境，「這樣強力威嚇的政策不可能執行」，因此只能勸說和鼓勵長者踴躍接種。若覆蓋率仍不夠高，將對醫療體系造成沉重負擔，甚至排擠其他重症患者，「連鎖反應下導致醫療崩潰。」

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
55歲美魔女滾床水電工　遭起底是「黑澀會美眉媽媽」
下週變天剩15度！2號颱風生成時間曝光
13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看
快訊／台南狼師抓到了！　逃2個月台中落網
宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」！　神轎秒焦黑
桃園68處足跡曝光！　饗食天堂、石二鍋、夜市
23歲華裔名媛場場坐NBA第一排！　「合照詹姆斯」超狂身分起
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看

桃園今+41　校園銀行傳播鍊持續延燒...龜山職場一日狂增16例

下週變天剩15度！估這天「馬勒卡轉中颱＋2號颱梅姬生成」

宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

花蓮+24超商店員再傳19人！　僅足跡重疊就確診...2歲童也染疫

龜山科技大廠爆移工群聚！1人快篩陽追出16確診　438人剉咧等

桃園68處足跡曝光！世紀帝國KTV、饗食天堂、石二鍋、夜市入列

守護師生安全　黃偉哲：台南建立補習班落實防疫SOP

桃園再增2條不明傳播鍊！某營區3染疫　他有症狀就醫採檢確診

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看

桃園今+41　校園銀行傳播鍊持續延燒...龜山職場一日狂增16例

下週變天剩15度！估這天「馬勒卡轉中颱＋2號颱梅姬生成」

宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

花蓮+24超商店員再傳19人！　僅足跡重疊就確診...2歲童也染疫

龜山科技大廠爆移工群聚！1人快篩陽追出16確診　438人剉咧等

桃園68處足跡曝光！世紀帝國KTV、饗食天堂、石二鍋、夜市入列

守護師生安全　黃偉哲：台南建立補習班落實防疫SOP

桃園再增2條不明傳播鍊！某營區3染疫　他有症狀就醫採檢確診

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

本土最狂助攻王來了　林韋翰主場首秀狂飆16助攻大喊爽

1現象害的！五星飯店「排人龍等入住」　10年員工嘆：掃不出來

休旅疑右側超車撞違停賓士　180度翻肚躺地駕駛幸僅擦挫傷

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

山藥是澱粉！一圖看10種偽蔬菜　營養師嘆「別被騙」：熱量飆4倍

福特「小改款Kuga」最新諜照曝光　車頭清楚樣貌、臨近上市階段

以為要出去玩嗨炸！　小白犬認出「地獄風景」變臉：快...快迴轉

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台16縣市189校停課防疫

快訊／台中本土確診+7 足跡遍及好市多、春水堂

本土確診數狂飆　陳時中最新說明

本土週增千例　醫預測「疫情失守」：雙北案例湧向1縣市

台南市確診+6　足跡：三井outlet、正忠排骨入列

今年首颱馬勒卡將轉彎　明溫差10°C

90多歲婦沒打疫苗　染疫3天後過世

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

快訊／宜蘭+10！　奕順軒、諾貝爾奶凍等場所入列

更多熱門

相關新聞

小吃店極樂群聚+9創屏東確診史　福安宮24足跡曝

小吃店極樂群聚+9創屏東確診史　福安宮24足跡曝

屏東縣政府今(9)日公佈14例確診個案，其中九如鄉天上人間小吃部因高雄市確診案號「25601」曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，共3男6女，由於出現多人群聚感染，縣府衛生局已匡列187人採檢，含173人居家隔離、14人自主健康管理，同步隨疫調持續匡列中；潘孟安縣長表示，多數案例為娛樂場所群聚，縣府也由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能的傳播鏈。

即／銘傳台北校區學生確診　全校遠距教學到4／16

即／銘傳台北校區學生確診　全校遠距教學到4／16

飆破422例「升三級機率激增？」 網答案一致

飆破422例「升三級機率激增？」 網答案一致

台中男疑牛角燒肉用餐染疫　Ct值12.32

台中男疑牛角燒肉用餐染疫　Ct值12.32

台南市確診+6　足跡：三井outlet、正忠排骨入列

台南市確診+6　足跡：三井outlet、正忠排骨入列

關鍵字：

確診染疫本土謝宗學醫師中重症死亡指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

Mazda不叫馬自達、正確為松田

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

更多

最夯影音

更多
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面