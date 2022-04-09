台中男疑牛角燒肉用餐染疫！與確診足跡重疊102分鐘　Ct值12.32

▲跟北部確診者同時段吃燒肉，台中男子確診Ct值僅12.32。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增7例本土確診個案，其中3名為昨日已公布個案、但無全國案號。另外，今天公布新增的案26518為南區30多歲、從事倉儲業，因友人不舒服一同前往採檢確診，Ct值12.32。衛生局疫調發現，倉儲男與北部確診者、案25220同時段在台中廣三牛角燒肉用餐，時間重疊約102分鐘，衛生局高度懷疑倉儲男感染源來自案25220，但詳細原因還要進一步追查。

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▲環保局緊急派員到牛角燒肉所屬的百貨周邊清消。（圖／市府提供）



台中市長盧秀燕表示，30多歲倉儲男打過兩劑高端以及1劑BNT，在4月5日出現症狀，6日上班前快篩陰性，但8日因女性友人、案26519頭痛、發燒經快篩陽性，2人一同就醫採檢均確診，倉儲男的Ct值12.32、女性友人的Ct值15.92，目前隔離治療中，相關接觸者35人已安排採檢。

台中市衛生局長曾梓展表示，案25220為新社高中國中部確診兄妹的親友，連假期間來新社拜訪親友，並於4月2日晚間6點50分到9點前往廣三SOGO百貨的牛角燒肉店用餐，而今天新增確診個案倉儲男也同樣於4月2日晚間7點18分到9點12分於同餐廳用餐，衛生局高度懷疑倉儲男的感染源來自於此。

曾梓展指出，倉儲男與女性友人4月1日到8日，足跡包括西區燒鳥串道-串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、南區寶嘉早餐店、屈臣氏興大門市、南區餃佼者、北區刁民-酸菜魚崇德店、北區7-11漢華門市、麥當勞北屯店、松竹車站、好市多北屯店、南區聞香牛肉麵、西區BLIKE奶茶店、南屯區品心港式飲茶公益店、西區春不荖足湯養生中港行館、全家台中金南門店、7-11興學門市、屈臣氏興大門市等，已通知相關場所清消。