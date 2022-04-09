美公司誠徵「A片研究員」爽看100部！月薪達9.3萬　3.1萬人搶應徵

▲美情趣用品網站「A片研究員」新職缺，觀看100部A片的月薪最高達3205美元（圖／達志／示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

美國情趣用品網站開出一項新職缺，工作內容是觀看100部A片，而且最高月薪達3205美元（約台幣9.3萬元），且應徵條件不分國家，只要能遠端工作即可，招募訊息才發出48小時，就吸引3.1萬人搶投履歷。

根據外媒報導，情趣用品選物網站BedBible開出一項新職缺，工作內容就是觀看A片網站中，瀏覽次數前100名的A片，並清楚記下影片中的體位、做愛時間、高潮次數、男女比例、頭髮顏色及使用語言等數據。

應徵資格只要年滿21歲以上即可，而且不分國籍，只要能夠遠距上班即可申請，薪水從時薪20美元（約台幣578元）開始，最高可達月薪3205元（約台幣9.3萬元）。這項職缺在開出48小時內就吸引3.1萬人投遞履歷。

BedBible首席內容創造員凱托（Edwina Caito）接受英國媒體訪問時表示，他們準備從這100部熱門A片中找出觀眾的喜好，「色情是全球價值數十億英鎊的產業，所以我們想透過更實際的例子來創造更貼近生活的內容。」

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