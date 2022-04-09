爆乳網美砍殺男友　「半裸露點」遭逮！滿身血影片曝光

▲科特妮光是在Instagram就擁有200多萬名粉絲，涉入命案消息曝光後，引發熱議。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

美國成人付費社群平台OnlyFans一名知名女網紅3日涉嫌在家中持刀砍殺27歲的男友，因此遭到警方逮捕，不過由於她精神狀況不穩定，目前暫時被送往醫院治療。如今她被逮時影片曝光，只見她衣衫不整、滿身是血地坐在地上，雙手被警方反綁壓制，而她本人則是精神狀況不太穩定，就連自己已經露點了，也絲毫不在意，還不斷低頭與身旁愛犬玩親親。

現年25歲的科特妮（Courtney Clenney）因為性感的身材與甜美外表，在網路上擁有超高人氣，光是在Instagram就有200多萬名粉絲。而她3日卻被發現在家持刀攻擊27歲男友克里斯蒂安（Christian Obumseli），對方送醫後不治身亡。

▲▼科特妮涉嫌殺害男友，遭到警方逮捕。（圖／Instagram）



根據TMZ曝光的影片可以看到，警方趕往兩人位於邁阿密的家後，隨即用手銬將科特妮的雙手反銬在身後，而她上身只穿著一件黑色內衣，全身則是沾滿男友的血跡。

科特妮就這樣坐在地板上，不斷扭動，也不在乎自己的內衣已經滑落，直接露點，精神狀況十分不穩定。就在警方封鎖現場進行調查時，科特妮完全不在乎自己才剛殺了枕邊人，還不斷低頭與愛犬玩耍，甚至玩起親親。

科特妮與克里斯蒂安的友人接受媒體採訪時透露，兩人已經交往多年，但的確經常發生爭執，不過通常都是女方施暴。科特妮雖然即刻被警方逮捕，不過因為她尚未被起訴，且在拘留期間揚言自殺，因此被送往精神科，目前正在住院治療。

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