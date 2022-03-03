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社會 社會焦點 保障人權

北市養生館藏13嫩妹等選妃！警破門...包廂「上空手拉坏」ING

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局1日下午5時許，鎖定轄區農安街1處養生館暗藏春色，當場查獲2名負責人、會計，另外還有13名按摩小姐，平均年紀都22至25歲，且都頗具姿色，尋芳客們廣為流傳，警方到場發現5個包廂內，按摩小姐上半身脫光，正在進行「手拉坏」行為。

警方調查，中山區農安街1處養生館掛羊頭賣狗肉，找來年輕的妙齡女子當按摩小姐，但實際上卻與客人從事半套或者全套的性交易，警方1日前往查緝，當場控制43歲的林姓女現場負責人與30歲的周姓會計，並起獲營業所得13萬7千元。

▲▼中山分局在1日下午5時許，在農安街1處養生館查緝5名按摩女正替客人從事半套性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局在1日下午5時許，在農安街1處養生館查緝5名按摩女正替客人從事半套性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在5個包廂內查獲按摩小姐與5名男客，另外休息室還有8名按摩小姐，每個年輕貌美、身材火辣，平均年紀約22至25歲；據悉，警方攻堅時，還有正在進行按摩服務的小姐上半身全裸，正在替男客從事半套(俗稱打手槍)的性行為。

警方將林女以及周男、另外13名按摩小姐以及5名客人帶回派出所偵訊，有女子當場坦承從事全套、半套不定的性交易。每次消費金額為1個小時2千7百元，被選上的按摩小姐可以抽取1千5百元的傭金，訊後將負責人、會計依照妨害風化送辦。

▲▼中山分局在1日下午5時許，在農安街1處養生館查緝5名按摩女正替客人從事半套性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局在養生館查獲按摩女替客人從事半套性服務，每次消費2千7百元，按摩女則抽1千5百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外在包廂的按摩小姐以及男客，則依照《社會秩序維護法》裁處，警方也在現場查扣班表、預約表以及無線電等證物，並且查扣當天所得13萬7千元。

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