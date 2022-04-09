鍾南山：中國不適用「完全開放」　應堅持「動態清零」

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆出Omicron疫情，但仍不打算效法歐美「與病毒共存」的政策。對此，大陸中國工程院院士鍾南山表示，目前「完全開放」在中國是不適用的，還是應該堅持「動態清零」，逐步開放。

鍾南山8日在南開大學的線上演講指出，新冠肺炎的關鍵問題就是要最大限度降低傳播和病死率，「在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。」

鍾南山認為，結合香港和上海的疫情，雖然Omicron死亡率低，但是傳播力強，如果大規模發生，會失去很多生命，「所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持動態清零，逐步開放。」

鍾南山也提出了「PROTECT」一體化策略，他解釋，要依靠疫情預測模型來指導防控；加強疫苗接種及通用疫苗研發，提高預防率；貫徹「抗原篩查，核酸確診」的政策；加速新冠藥物及抗體的研發；多學科康復介入降低後遺症風險；實現醫院、社區、基層一體化防控管理；以疾病為中心向以健康為中心轉變。

對於疫苗接種，鍾南山強調，通過實驗室對疫苗免疫原性的分析，兩劑滅活疫苗接種後，使用一種異種疫苗，其血清中和抗體水平、特異性CD4+（RBD多肽庫刺激）活性均較三劑滅活疫苗者高，「根據中國不僅減少重症率和死亡率，還要減少感染率的『動態清零』戰略，建議使用異種疫苗作為序貫接種。」