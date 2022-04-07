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大陸 大陸焦點 特派現場

英媒批「動態清零」不可持續　陸使館：符合國情路子對、效果好

▲上海超市貨架空無一物,吉林核酸檢測,武漢民眾接種疫苗。（圖／CFP）

▲上海繼續封控，全市核酸減側。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

近期，英國媒體報導批評大陸「動態清零」政策不可能持續下去，在大陸內部和香港近期疫情中「潰敗」，給全球經濟帶來供應鏈風險，引發中國大陸駐英使館駁斥。該發言人指出，事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。

使館發言人說，個別媒體歪曲「動態清零」含義，提出中國應該放鬆防控措施，選擇「與病毒共存」，其抹黑中國、挑撥離間、製造恐慌、唱衰破壞之心昭然若揭。

使館發言人表示，中國的動態清零不是要追求零感染，其目標恰恰是追求最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。中國的防控工作基本上都在1-2個最長潛伏期內快速處置、快速撲滅疫情。2022年1月天津出現疫情時，採樣過千萬僅用時4.5小時，且封控區域精准到商戶、單元。

使館發言人指出，，絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常，全國感染率和死亡率保持全球最低水平。截至 4月5 日，全球新冠肺炎累計確診 4 億 9205 萬例，確診最多的美國有8183萬，英國 2121萬；全球新冠肺炎累計死亡 618 萬例，美國 100.8萬，英國 16.5萬。根據中國政府數據，中國確診15萬多例（157378），死亡4638例。14億多中國人民的生命安全和身體健康得到有力保障。

▲▼ 大陸疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲各地馳援上海疫情。（圖／視覺中國）

使館發言人進一步說，2020年疫情暴發以來，任何防控措施都會有一定的代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得的。面對可否「與病毒共存」？中國政府的答案是明確的，從武漢到香港再到上海，中國政府始終拒絕「躺平」。

談到經濟衝擊面向？使館發言人舉出，2022年中國GDP增長目標定為5.5%左右，經濟長期向好的基本面不會改變，將實施保鏈穩鏈工程，維護產業鏈供應鏈安全穩定。2022年前兩個月，中國實際使用外資同比增長37.9%。

最後，使館發言人強調，事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。中國的抗疫實踐表明，14億中國人堅守「動態清零」疫情防線是對國際抗疫和全球經濟穩定復蘇的最大貢獻

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