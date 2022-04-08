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上海封城第12天現有病例超10萬　浦東3人防控不力遭「拔官」

▲上海超市貨架空無一物,吉林核酸檢測,武漢民眾接種疫苗。（圖／CFP）

▲大陸日增確診突破2萬大關。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，現有本土感染病患超過10萬例，封城則進入第12天，抗疫亂象頻傳。上海7日通報2起疫情防控不力典型問題，對黨籍幹部予以懲處；浦東新區今（8）日再有3名處級幹部因疫情防控不力被免職。

據上海當局7日通報，上海市紀委監委通報2起疫情防控不力典型問題。第一起是上海機場集團下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛，他在疫情防控中不擔當、不作為，於3月24日緊急轉送一名機場委外單位核酸檢測陽性員工過程中，消極推諉、缺乏擔當，導致轉運進程遲滯，造成不良影響，被撤銷黨內職務和行政職務。

第二起是黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國，他在疫情防控工作中管理不嚴、處置不力問題、未正確履職，導致該中心浦東分中心多名病人、員工感染，造成不良影響，被免去黨內職務和行政職務，接受進一步調查處理。

▲▼上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

▲上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

上海今日再度發布懲處通報，指浦東新區區委委員、北蔡鎮黨委書記蔡永強，黨委副書記、鎮長徐建軍在疫情防控工作中履職不力，造成疫情外溢，對全局疫情防控工作造成嚴重影響。

經區委常委會研究，決定免去蔡永強浦東新區區委委員、北蔡鎮黨委書記、委員職務；免去徐建軍北蔡鎮黨委副書記、委員職務，按程序免去其鎮長職務。

第二起是洋涇街道辦事處副主任黃偉在疫情防控工作中作風不實、履職不力問題。黃偉在疫情防控工作中消極推諉、缺乏擔當，對分管工作落實不力，對街道疫情防控工作造成嚴重影響。經區委常委會研究，決定免去黃偉洋涇街道辦事處副主任職務。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海封城重挫經濟。（圖／路透社）

上海紀委監委指出，當前，上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，各級黨組織和黨員幹部要進一步統一思想、全力以赴，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，把習近平總書記重要指示精神貫徹好，按照孫春蘭副總理在上海調研疫情防控工作時提出的要求，全力投身這場嚴肅的抗疫鬥爭，增強刻不容緩的緊迫感，強化雷厲風行的執行力，提升堅決落實的責任心，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

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