陸一個月增10萬多例感染！衛健委：堅持「動態清零」不動搖

▲中國仍堅持「動態清零」政策。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸3月共累計報告本土感染者103965例，波及29個省份。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖。

大陸衛健委疾控局副局長雷正龍在記者會上表示，疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，其中，1萬例以上省份2個，吉林省疫情仍處於發展階段，累計報告感染者超過44000例，吉林市長春市管控區內社區傳播仍未阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，累計報告感染者超過36000例，近期感染者數量仍將增加。

雷正龍還特別提到，近日全國報告新增感染者90%來自吉林、上海這兩個省市。

大陸衛健委新聞發言人米鋒指出，3月份，全球疫情仍處於大流行階段，周邊國家和地區疫情呈暴發態勢，「新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速，疫情多點散發，波及範圍進一步擴大，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告，防控形勢嚴峻複雜。」

米鋒強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，時不我待，堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節，「加快區域協查和風險人員排查，分區分級做好差異化精準防控，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。」

另外，米鋒還說，要保證群眾生產生活平穩有序，多渠道、多方式保障百姓就醫需求。