　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸一個月增10萬多例感染！衛健委：堅持「動態清零」不動搖

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲中國仍堅持「動態清零」政策。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸3月共累計報告本土感染者103965例，波及29個省份。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖。

大陸衛健委疾控局副局長雷正龍在記者會上表示，疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，其中，1萬例以上省份2個，吉林省疫情仍處於發展階段，累計報告感染者超過44000例，吉林市長春市管控區內社區傳播仍未阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，累計報告感染者超過36000例，近期感染者數量仍將增加。

雷正龍還特別提到，近日全國報告新增感染者90%來自吉林、上海這兩個省市。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

大陸衛健委新聞發言人米鋒指出，3月份，全球疫情仍處於大流行階段，周邊國家和地區疫情呈暴發態勢，「新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速，疫情多點散發，波及範圍進一步擴大，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告，防控形勢嚴峻複雜。」

米鋒強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，時不我待，堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節，「加快區域協查和風險人員排查，分區分級做好差異化精準防控，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。」

另外，米鋒還說，要保證群眾生產生活平穩有序，多渠道、多方式保障百姓就醫需求。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
快訊／高雄高壓電塔倒塌！　現場畫面曝光
快訊／左營站停電乘客卡車上！　高鐵回應了
快訊／4縣市最深！　本島今年「剩1地沒確診」
快訊／高鐵出狀況！　「電力異常」班次受影響
發現新變異株「XE」！　傳染力比BA.2更強
獨／螢幕情侶26年！楊小黎祝郝劭文求婚成功：恭喜他擺脫我
台中最新確診足跡！　廣三SOGO、老虎城、火鍋店
快訊／台中婚宴「3區染疫率曝」　A區最多人確診
確診大學生疫調說謊！還打球、打麻將　沒做篩檢回報陰性
快訊／北市+12「分布8行政區」　6人與台中婚宴相關
快訊／北市開第一槍！　校外教學、畢旅暫緩
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

勇夫「肉身擋火護愛妻」死不放手…小夫妻傷重雙亡　留3孩成孤兒

港學者：BA.2攻擊兒童神經系統　死亡率是流感的7倍

陸一個月增10萬多例感染！衛健委：堅持「動態清零」不動搖

中芯國際淨利大增近150%！研發人員卻「一年跑掉577名」

上海半封城買菜難　120名「買菜天團」急赴支援

陸疫情衝擊造車！福斯上海、長春廠暫時停產

上海浦西封控內景曝光！1600萬人「一夜全消失」　道路淨空超震撼

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

聯想CEO捐出3.5億元個人獎金　全數分發給「第一線工人」

挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

勇夫「肉身擋火護愛妻」死不放手…小夫妻傷重雙亡　留3孩成孤兒

港學者：BA.2攻擊兒童神經系統　死亡率是流感的7倍

陸一個月增10萬多例感染！衛健委：堅持「動態清零」不動搖

中芯國際淨利大增近150%！研發人員卻「一年跑掉577名」

上海半封城買菜難　120名「買菜天團」急赴支援

陸疫情衝擊造車！福斯上海、長春廠暫時停產

上海浦西封控內景曝光！1600萬人「一夜全消失」　道路淨空超震撼

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

聯想CEO捐出3.5億元個人獎金　全數分發給「第一線工人」

挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

發現自己中315萬元大獎　女垃圾桶翻出彩券「上面沾咖啡漬」崩潰

基隆小吃店足跡+1！警「列冊排查」嚴堵疫情　揪4工作者確診　

被指施壓看守所獨厚邱和順　司改會澄清：僅希望注重健康狀況

男軍官偷吃女同袍！向妻喊「2個都愛怎麼辦」　惹怒法官再噴6位數

快訊 ／ 北市疫苗預約開放12-17歲青少年　學校揪團「每人拿1千」

陳政宏／「可以抱我一下嗎？」　逐漸淡忘父親的「小大人」

快訊／高壓電塔倒塌！東南公司拆水泥塔怪手翻覆　高鐵疑受影響　

高鐵「台南－左營」暫時停駛改接駁！台電電線掉落害供電中斷

普丁「去軍事化」目標恐達成！　烏克蘭認軍工業已全數被毀

炎亞綸一早被騙3次氣炸：歸剛欸！　曝「超騙語音哏」網友求同款

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

年輕人失業　官員：出租房子賺錢

上海浦西封控末日景象曝！1600萬人一夜全消失

煉鋼工跳入高爐融化　15秒「人一下就沒了」

年輕人收入問題大！　他神回：閒置的房子租出去

老司機挺「麻豆傳媒」車噴大logo！警速攔下怒教育

徵女秘書要求有性經驗　人資認了老闆不單純

上海日增本土4502例！浦西今起封控

22歲女當職業伴娘...收入曝網喊：哪裡應徵

浙江嚴打虛擬貨幣挖礦　直接沒收礦機

中芯國際研發人員卻一年跑掉577名

聯想CEO捐3.5億元個人獎金　全給一線工人

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

更多熱門

相關新聞

LIVE／台中婚宴傳播鏈+12！盧秀燕最新說明

LIVE／台中婚宴傳播鏈+12！盧秀燕最新說明

台中爆發婚宴傳播鏈，「國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」傳出參與民眾染疫，市府緊急匡列184人，目前已篩檢173人，今該傳播鏈增加12人確診，但多分佈外縣市，僅有1例在台中。中央流行疫情指揮中心公布，今全台本土新增104例，台中新增2例，中市府下午3時召開疫情記者會進一步說明。

花蓮慈濟增2醫1護理師確診！　曾幫三重童治療熱痙攣

花蓮慈濟增2醫1護理師確診！　曾幫三重童治療熱痙攣

彰監有確診者足跡　彰化縣政府下午3點說明

彰監有確診者足跡　彰化縣政府下午3點說明

快訊／基隆第5校停課！碇內國小桌球教練確診

快訊／基隆第5校停課！碇內國小桌球教練確診

他快篩陽性衝急診　醫喊：社區感染壓力真的升溫了

他快篩陽性衝急診　醫喊：社區感染壓力真的升溫了

關鍵字：

確診動態清零大陸疫情中國疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面