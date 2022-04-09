拋「台灣建設紀念館」遭李永得打槍　蔣萬安：操作意識形態不值一提

▲中正紀念堂。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨拋將中正紀念堂改為「台灣建設紀念館」，但文化部長李永得認為蔣萬安應先講清楚如何處理中正紀念堂的銅像與堂體。對此，蔣萬安今（9日）表示，他拋出此想法的本意是要讓大家充分溝通，也是為了將過去70年來所有為中華民國台灣這塊土地付出貢獻的各族群、世代能夠被彰顯，如果有人刻意藉由園區轉型來操作任何意識形態、社會仇恨對立，根本不值得一提。

蔣萬安昨表示，應用更高的視野、一個未來性的觀點，來看待中正紀念堂的歷史定位，可以朝向升級為台灣建設紀念館，紀念過去70年，台灣各個族群、世代，努力貢獻的成果。

但中正紀念堂的主管機關文化部部長李永得受訪時表示，蔣萬安要先釐清現在的銅像跟堂體要如何處理；國民黨籍孫文學校總校長張亞中也說，蔣萬安的個人看法無法代表大多數台灣人，中正紀念堂若轉型或改名，等於沒收許多人美好回憶。

蔣萬安9日受訪再度回應，表示很多人討論中正紀念堂是好事，本來就應該持開放態度跟社會溝通、對話，提出具有視野、歷史高度的看法，「大家能充分討論本就是我的本意」。

對於李永得提出應先討論蔣公銅像議題，蔣萬安表示，最重要是讓社會能夠充分溝通，這絕非任何個人、官員或政黨可以任意決定。自己拋出「建設台灣」的價值，就是希望讓園區能夠具有歷史視野的高度，將過去70年來所有為中華民國台灣這塊土地付出貢獻的各族群、世代能夠被彰顯、被大家看到，這是最重要的。

蔣萬安也強調，如果今天有人刻意藉由園區轉型來操作任何意識形態、社會仇恨對立，根本不值得一提。

面對張亞中的反彈，是否憂心因此流失黨內深藍選票？蔣萬安說，對的事情他會堅持，大家討論這議題時，應該要讓社會充分對話，而非是特定政黨、少數官員，甚至一個機關、組織就可以任意決定；它乘載很多不只台北市民，而是所有台灣人的共同記憶，這就要讓大家理性討論、對話。

至於這時候拋出此想法是否有選戰考量？蔣萬安解釋，是文化部突然有一個新規劃，推出一個功過並陳的展覽，自己昨天也是被問到這問題才提出這想法。

媒體詢問，黨內傳出「卡位戰」，若蔣萬安當選台北市長，似乎有藍營議員有意接棒其立委職缺？蔣萬安說，我們共同目標就是今年選戰一定要贏，大家要展現團結氣氛，對外展現團結的氣勢。

對於擬5月才宣布參選台北市長，有人認為現任北市副市長黃珊珊趁這段時間在衝高支持度，民調越來越接近自己，蔣萬安表示，自己就是做好準備，有明確目標就全力以赴，持續在基層勤走傾聽意見，才是最重要的事情。

是否因黃珊珊動作而提前宣布參選？蔣萬安說，他就是持續勤走基層，上屆立委到現在都是如此，過去這樣，未來也這樣。