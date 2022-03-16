公視片庫遭刪8萬資料救不回！文化部成立專案小組1個月內調查清楚

▲公共電視新聞片庫傳出重大災情，目前還有8.4萬筆資料無法尋回。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

公視新聞片庫驚傳重大災情，包括公視、客家電視台及台語台，近5年42萬多筆新聞資料，竟遭維護廠商全數刪除，公視表示目前還有8.4萬筆資料無法尋回。今（16）日文化部長李永得在立法院會議前接受媒體堵訪表示，影像專業儲存流程是很專業的領域，「目前已組成專案小組進行詳細了解，會在一個月內提出調查報告」。

財團法人公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台，近5年42萬多筆新聞資料，竟遭到外包資訊公司人員誤刪，其中含4大公投案等珍貴新聞畫面，沒有備份也無法回復，未來要使用畫面還要另外向外購買。而公視表示，此次資料毀損約10萬筆，其餘32萬筆可從公視基金會IBM磁帶櫃及影音網站取回，3月11日尋回2萬餘筆，至今仍有近8.4萬筆資料遺失無法尋回。

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▲文化部長李永得表示，已成立專案小組調查，會在1個月內提出調查報告。（圖／記者林育綾攝）

今立法院召開教育及文化委員會，文化部長李永得在會前接受媒體堵訪時對此表示，公視已經有完成初步的調查，也向他們監事會提出報告，但文化部覺得還有一些部分必須進一步了解，最重要的是這件事情發生的原因和經過，因此昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，再加上文化部，共同組成專案小組來進行詳細了解。

李永得也補充說明，在公視董事會當中，像施振榮等人都是資安專家，因此相信他們在資安方面，因應上次所謂的「病毒勒索」都做了非常完備的準備，但這次事情是屬於影像專業儲存的流程，而這是相當專業的領域，和一般網路攻擊不太一樣，所以需要專家做進一步了解，釐清問題所在，才能夠去做檢討和改進。