超噁「確診韓男」沒品行徑曝！衛生紙沾鼻涕　擦在鄰居大門密碼鎖

▲南韓一名確診男子，將沾染分泌物的衛生紙擦拭在樓上鄰居門把。（圖／翻攝自YouTube@KBS News）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情因變異株Omicron的亞變種BA.2而居高不下，連日來一天內新增10至40多萬例，今（9）日上午也通報18萬5千多例。不過在此之際，一名超級噁心的男子在確診新冠肺炎後，卻將自己的分泌物黏在衛生紙上，然後擦在樓上鄰居的玄關大門密碼鎖，試圖造成對方一家人確診。

根據韓媒《KBS News》報導，南韓全羅北道益山市一棟公寓大樓發生如此離譜之情事，從監視器影像可以看到，一名男子從走廊走了過來，手上拿著沾染自己分泌物、又黏又濕的衛生紙，他走到樓上住戶玄關大門後，先是幾次將衛生紙擦拭在門把上，之後又擦在電子密碼鎖上，最後才從原本來時的方向走回去。

當時被害屋主剛好在戶外，他從手機接獲家門口有異常人士來訪的通知，旋即透過手機確認玄關前的監視器影像，並看到了令人驚駭的這一幕。

隨後，被害屋主拿著新冠快篩用的試劑檢測沾染在玄關門把上的濕黏物質，結果的確呈現陽性反應。

被害屋主報警後，警方也從玄關門的門把、電子密碼鎖上採檢檢體，同樣也出現新冠肺炎病毒陽性反應。報導指出，被害屋主為一對30多歲的夫妻檔，他們膝下育有8歲、10歲的孩童，孩子們皆還未接種疫苗，一旦感染新冠肺炎恐怕後果不堪設想。

被害屋主認為，該名男性之所以用自己確診過後的分泌物沾染在玄關門把，很可能是因為對方長期抱怨「層間噪音」有關。被害屋主透露，過去手機只要不小心掉到地板上，住在樓下的該名男性就會馬上透過公寓內對講機打電話抱怨。

該名男性旋即遭到警方以特殊傷害未遂、違反傳染病預防法等嫌疑立案逮捕，不過該名男性並未主動透露犯案動機。

據悉，目前南韓採輕症確診者「居家隔離」、在家養護7天的制度，原先可以透過視訊門診、從藥局宅配治療藥物，近日南韓政府開放確診者可以直接前往藥局領取處方藥。

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