起底北市足跡M男模會館！精選鴨群175cm↑　專討寂寞女人歡心

▲男模店傳出有確診者足跡，男模店也都休息3天進行清消。圖為警方臨檢牛郎店畫面。（資料照／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市衛生局公布14例足跡，其中3例夜店相關、2例阿妹演唱會相關。遍及場所包括好樂迪、新馬辣火鍋店、華山文創園區、SOGO忠孝館、多家夜店等處，其中有1例足跡跨夜9小時出現在中山區M男模會館(俗稱鴨店或牛郎店)，店家獲悉後，也進行3天的清消工作，並要求員工快篩。

據了解，男模會館幾乎為現代改良版的牛郎店，裡面清一色都是男公關坐檯陪酒，主要消費每個小時約1千5百元起跳，消費模式與酒店完全一樣，酒錢也是另外計費，也需支付包廂費、清潔費等雜支，只是變成由男公關陪女客人喝酒、聊天以及玩遊戲。

男模會館裡面專門找來一些長相帥氣、斯文，年約18至30歲的年輕男子，有些人甚至還在大學就讀兼差，經營時間主要從晚上10點開始，直到隔天上午的7時許結束營業。

▲男模店傳出有確診者足跡，從1日晚上開始到隔天上午7時許，時間達9小時。（圖／北市衛生局提供）

有別於以往的牛郎店，男模會館以酒店方式運作，且經營模式與酒店完全一樣，主要上門的客層，除了平時坐檯陪酒的女公關之外，另外還有貴婦、普通上班族等不同族群，往往就是尋求刺激，或找一個可以傾訴的對象。

據悉，M男模會館在挑選男公關方面相當嚴格，最低標準要求175公分以上，不能過胖也不能過老，且每天都要噴香水，鬍子、頭髮等儀容也都需要整理，未能達到公司標準一律不准上班。

主要模式以女客人進入包廂後，會有一排男模進入包廂，提供女客人挑選自己喜歡的男公關陪酒，如果不喜歡就會一直帶人進包廂提供選擇，而選中了想反悔，也可以通知幹部換人。