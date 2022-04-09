北科大再增1學生確診　即日起到4／13採遠距教學

▲北科大新增一名學生確診，全校遠距教學到4月13日。（圖／台北科技大學提供）

記者許敏溶／台北報導

本土校園確診個案連環爆，台北科技大學繼日前一名學生確診，昨（8日）新增第二位學生確診，北科大也宣布，為維護師生安全並兼顧學習品質，自即日起到4月13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學，進修部比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課。

本土疫情持續升溫，校園也是連環爆，根據教育部昨晚公布最新統計，截至昨天下午3時為止，共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、181所園校，採取全校或部分班級停課，包括線上教學，181所園校當中，包括幼兒園21所、國小67校、國中23校、高級中等學校24校、大專校院46校。

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而位於台北市的北科大，繼5日接獲通知一名學生確診，昨天再度接獲通知，有第二位學生確診，北科大指出，根據教育部停課標準，第一名確診受影響師生居家自主健康管理期間為3月31日至4月13日，第二位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間為4月7日至4月20日，重疊期間為4月7日至4月13日，故自即日起到4月13日止，全校師生停止實體上課。

北科大表示，為維護師生安全並兼顧學習品質，即起到4月13日全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學，進修部比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課，校方已經針對上述確診學生校內足跡及活動場域，第一時間均已完成環境清消，確保校園環境健康安全。

北科大指出，校方將每日持續關懷確診同學及居家自主健康管理師生的健康狀況，未來如教育部在本校遠距教學期間公布更新的停課標準，學校會立即配合進行相應的滾動修正。