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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封城孕婦要就醫！竟反遭工作人員毆打　影片曝光尖叫不斷

 記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第13天，累計感染個案超過13萬例，次生災害仍在上演。一名孕婦經過居委會同意後，8日去醫院就醫，結果遭到「黨員突擊隊」毆打。目前，該段影片在微博已經被刪除，官方未對此事做出回應。

▲▼上海孕婦被打。（圖／翻攝自微博）

▲現場尖叫不斷，一片混亂。（圖／翻攝自微博）

一名叫做「千條社」的微博用戶於8日晚間10時許發文，指上海一名孕婦經過居委同意後，去醫院就醫，然而在馬路上被一群穿著保安服的防疫人員阻攔。

文內接著指出，當該名孕婦告知「出門單」已經交給小區工作人員後，對方不依不饒要求再次出示，最後她因無法出示，遭到「一幫流氓」毆打，而帶頭打人的是「戴著紅袖章的黨員突擊隊」，圍觀居民實在看不下去，「真是無法無天了」。

▲▼上海孕婦被打。（圖／翻攝自微博）

▲一群人火藥味十足。（圖／翻攝自微博）

網路流傳的影片顯示，孕婦等人錄影存證，她指著對面一名男子怒控，「我跟你說，我這一塊肉被他抓的咧」；在雙方爭執期間，一名保安人員還拉下口罩往地上吐痰。目前，千條社貼文所附上的影片連結點進去，顯示「此視頻已被刪除」。

▲▼上海孕婦被打。（圖／翻攝自微博）

▲網友評論。（圖／翻攝自微博）

此事引發大陸網友怒罵，「黨員可以隨便打人嗎？還是帶著打手來打孕婦 」、「黨員突擊隊 你們在突擊誰？」、「他要扒女志願者的防護服…扯那麼用力，我真的不理解」、「怕不是間諜，上來就打，故意製造矛盾」、「建議博主發這種視頻的時候點一下允許下載的按鈕 讓這條視頻不至於被封掉」。

▼貼文內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼上海孕婦被打。（圖／翻攝自微博）

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