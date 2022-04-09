桃園深夜新增6校停課！龍華科大爆宿舍群聚　35校停課名單一次看

▲桃園市教育局7日深夜新增，包括龍華科大在內的6所學校、安親班停課。（圖／翻攝自Google地圖）
記者林彥臣／綜合報導
桃園市教育局在7日深夜約11點新增6所學校與安親班停課，其中包括青埔國中、尚品補習班、青園國小、大成國小、建文夏恩安親班、龍華科大，停課7至11天不等，其中青園國小為預防性停課7天。
根據《自由時報》報導，龍華科大疑似爆發宿舍群聚感染，有4名大一男學生確診，確診的男大生雖不同系，但住在同棟宿舍、不同間，近期曾吃飯聊天，感染源不明，目前桃園衛生局漏夜採檢超過450名住宿生，並展開疫調中。
青埔國中在官網的停課通知則指出，全校分「隔離班級」及其餘「自主管理班級」，隔離班級依衛生局通知進行PCR採檢，確實依衛生單位指示，安心在家隔離。
自主健康管理班級，學校發放快篩試劑1支，試劑的發放時間會公告校網，依需求使用。若採陽請立即聯繫衛生局「防疫專線」或「1999市民諮詢服務熱線」，並暫停非必要外出，復課前4月14日進行快篩，於當日上午10:00回報導師，全校採陰方可復課。
桃園累積停課的學校與安親班，總計達35所，共3幼兒園、28校、9補習班或安親班受疫情影響停課。
35所學校名單如下：
1.中原大學：
全校延長停課至4/17，4/18復課
2.桃園高中：
全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)
3.仁和國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
4.新坡國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
5.中壢高商：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
6.私立衛理幼兒園：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
7.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
8.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
9.私立希望城堡幼兒園
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
10.中原國小：
全校停課10天(4/1~4/10， 4/11復課)
11.瑞豐國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
12.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
13.壽山高中：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
14.龜山國中及光峰非營利幼兒園：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
15.開南大學：
確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)
其餘班級維持正常上課
16..同德國小及同德非營利幼兒園：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
17.成功工商：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
18.經國國中及經國非營利幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)
19.草漯國中：
確診者該班級停課10天(4/2～4/11，4/12復課)
其餘師生停課7天(4/2～4/8，4/9復課)
20. 私立勤益文理短期補習班：
停課10天(4/3～4/12，4/13復課)
21. 私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
22.大園國小：
確診者該班級停課10天(4/2-4/11，4/12復課)
其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)
23.華美珠心算語文短期補習班：
停課10天(4/2～4/11，4/12復課)
24.健行科技大學：
確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。
25.經國非營利幼兒園大有分班：
停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
26.大有國中：
全校預防性停課7天(4/2~4/8，4/9復課)
27.中埔國小：
確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)
其餘師生停課7天(4/7~4/13，4/14復課)
28.南勢國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)
其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)
29.萬能科技大學：
全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)
30. 青埔國中：
確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）
31. 尚品補習班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
32. 青園國小：
全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）
33. 大成國小：
確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）
34. 建文夏恩安親班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
35. 龍華科大：
全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課）
註：因適逢假日故延長為11天
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