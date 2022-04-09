上海增2萬3624例！累計個案超13萬「含1例重症」　無症狀佔96.7%

▲上海居民仍被關在家中。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情持續擴散，8日新增本土感染個案2萬3624例。據上海當局8日通報，目前本土陽性個案13萬1524例，年齡最小的10天、最大的98歲，其中無症狀患者有12萬7131例，佔比約96.7%，另有1例重症治療中。

據上海當局今（9）通報，8日新增本土確診1015例、本土無症狀感染者2萬2609例，累計新增2萬3624例，其中420例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，301例確診病例和2萬1853例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

▲上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝8日上午在新聞發佈會上指出，自3月1日以來，截至4月7日24時，上海市累計報告本土陽性感染者13萬1524例，其中無症狀感染者12萬7131例、確診病例4393例。在確診病例中，有些是無症狀感染者轉歸，也有從輕型、普通型轉為重型，目前有1例重型，正在治療中。

另外，從年齡結構來看，所有確診病例中，18歲及以下佔15%，18歲至60歲佔69%，60歲及以上佔16%。所有感染者中，年齡最小10天，最大98歲。